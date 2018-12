CMA: PROJETO GARANTE CALÇADAS LIVRES PARA TODOS PEDESTRES

05/12/18 - 10:14:22

por Andrea Lima

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou o projeto 19/2018 da defensora pública e vereadora Emília Corrêa (Patriota), que dispõe sobre a acessibilidade e adequação das calçadas no município de Aracaju.

De acordo com Emília, as calçadas são áreas destinadas à circulação de qualquer pessoa com autonomia, fluidez e segurança, independentemente de idade, estrutura, limitação de mobilidade ou percepção.

“A acessibilidade de todos os pedestres precisa de atenção em especial em Aracaju. Principalmente, em relação à preservação das calçadas como espaço reservado de proteção mínimo de todos os pedestres da cidade”, destacou.

Em sua justificativa, a vereadora ressaltou que o esquecimento desse importante tema, ao longo dos anos, impedia a livre circulação segura de todos os cidadãos aracajuanos.

“A calçada possui uma função social nobre: permitir que um espaço particular do proprietário do imóvel sirva de utilidade pública e facilite a inclusão social dos transeuntes, garantido a livre circulação em nossa cidade”, finalizou.