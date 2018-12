Escola do Legislativo oferece curso sobre Segurança do Trabalho

05/12/18 - 06:34:00

A Escola do Legislativo Professora Neuzice Barreto de Lima, da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), está oferecendo o seu último treinamento do ano. O curso será sobre Segurança do Trabalho, entre os dias 10 e 14 de dezembro, sempre das 14h às 18h. A instituição fica na Avenida Murilo Dantas, 881, Galeria Farol Center, Bairro Farolândia.

O curso será ministrado pela professora Karla Fabiany Santana Passos. Ela dá mais detalhes a respeito das inscrições e do número de vagas disponíveis. “Para se inscrever ou entrar em contato, estamos passando em todos os setores da Câmara, e também estamos no e-mail escoladolegislativo@aracaju.se.leg.br, além do telefone 98878-9251. As inscrições são preferencialmente abertas para os servidores da Câmara, e se ainda houverem vagas, elas serão abertas para o público externo. As vagas são limitadas para até 50 pessoas”, destaca.

Os interessados recebem uma ficha de inscrição, onde devem preencher com dados básicos, como nome completo, cargo, escolaridade, CPF, R.G., endereço, telefone e e-mail. Além disso, é necessário assinar a lista do curso correspondente, para o controle do número de inscrições.

Qualquer pessoa pode entrar em contato com a Escola do Legislativo pelo telefone (79) 98879-9251, pelo e-mail escoladolegislativo@aracaju.se.leg.br, ou pelo Instagram @escoladolegislativocma.

Por Eduardo Andrade e Danilo Cardoso