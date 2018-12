Espelho da Vida- Cris procura Isabel para acerto de contas. Rivais têm DR sobre Alain ser pai de Priscila e jornalista se mostra falsa

Desde a chegada de Cris (Vitória Strada) e Alain (João Vicente de Castro) em Rosa Branca que Isabel (Alinne Moraes) não descansa em seu objetivo de reconquistar o ex. Aos poucos, em Espelho da Vida, ela está conseguindo se reaproximar do cineasta e colocar a atriz para escanteio. Agora, com o término do noivado dos dois e a comprovação da paternidade de Priscila (Clara Galinari), o caminho ficou ainda mais livre para a jornalista.