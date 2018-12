Geap firma convênio com Assembleia Legislativa de Sergipe

05/12/18 - 06:13:57

Os servidores públicos da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) poderão contar com os planos da Geap Saúde, a partir desta quinta-feira (06). Isso será possível, graças ao convênio, entre a Autogestão e o Órgão.

A Operadora é protagonista no mercado da saúde suplementar brasileiro, cuidando, atualmente, de 450 mil servidores públicos, em todas as Regiões do Brasil. O acordo entre a Geap e a Assembleia Legislativa de Sergipe beneficiará, pelo menos, 3,4 mil pessoas, que terão à disposição atendimentos de qualidade, atividades de prevenção e promoção de saúde.

Sem Carência

Os novos beneficiários, que aderirem aos planos de saúde, nas modalidades com ou sem coparticipação, até 06 de janeiro de 2019, terão isenção de carência. Outras razões para o servidor da Alese escolher a Geap: Operadora com 73 anos de história, ampla rede credenciada composta por excelentes profissionais, benefícios e programas voltados à promoção da saúde e à prevenção de doenças.

Geap Autogestão em Saúde

Foto: arquivo/Jadilson Simões