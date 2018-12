JUSTIÇA FAZ DOAÇÃO DE DRONE PARA A SMTT DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

05/12/18 - 05:05:41

O Superintendente da SMTT de Propriá, Luiz Cláudio Ferreira, afirmou que a Justiça fez doação de um drone do tipo/marca Spark ao órgão. A SMTT já vinha buscando a doação da Justiça há dias e recebendo sinais positivos, sendo concretizado agora.

O aparelho, que é uma aeronave remotamente pilotada por controle, têm como função fazer filmagens e com possibilidade de recortes fotográficos ampliando e entendendo melhor as situações que estão sendo monitoradas pelos agentes de trânsito do órgão para maior clareza do trabalho. Como ferramenta, ela oferecerá apoio, aprimoração e fortalecimento na aplicação de serviços em vias públicas e intensificar e outras demandas.

A SMTT já vinha buscando a doação da Justiça há dias e recebendo sinais positivos. Cláudio Ferreira vem trabalhando para equipar o órgão. A doação foi possível graças às transações penais no Município. Propriá é a primeira cidade a que recebe um drone pela Justiça para efetuar trabalhos de fiscalização de trânsito.

Além de fazer serviços ao órgão, acredita-se que o drone possa apoiar outras ações da Prefeitura. O Superintendente comemorou agradecendo ao Juiz Geilton Costa Cardoso da Silva e ao Promotor, Dr. Nilzir Soares Vieira Júnior por apoiar os trabalhos do órgão.

Cláudio Ferreira disse que estará publicando de forma oficial.

Por Adeval Marques

Foto: similar/Cláudio Ferreira