O Tempo Não Para- Dom Sabino flagra Carmen com Livaldo. Pai de Samuca abraça a ex em conversa reconciliadora na novela

05/12/18 - 01:16:23

Carmen (Christiane Torloni) vai entrar em uma fria em O Tempo Não Para ao ser flagrada por Dom Sabino (Edson Celulari) nos braços de seu ex, Livaldo (Nelson Freitas)! O homem do século retrasado vai ficar boquiaberto ao ver sua namorada com o pai de Samuca (Nicolas Prattes).

A mãe relutou, mas deixou o orgulho de lado para realizar a vontade de filho.Ela decidiu ir atrás do ex para Samuca conhecê-lo. Claro que a volta de Livaldo deixou Dom Sabino um pouco mexido… Mas o homem do século retrasado quase vai congelar novamente ao ver sua namorada nos braços do pai de Samuca!

Livaldo vai à SamVita e faz um passeio pela empresa com Samuca. Os dois acabam encontrando Carmen e o homem faz uma brincadeira não muito agradável na frente dos funcionários.

“Pessoal, a mulher que gerou essa cara incrível tá ali, ó… Eu fui só um mero acidente. Uma salva de palmas pra dona Carmen Tercena!”, diz Livaldo.