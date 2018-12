POLÍCIA CIVIL PRENDE ACUSADO DE MATAR ADOLESCENTE NA ORLA

05/12/18 - 16:33:40

O autor do crime foi preso na manhã de hoje na barra dos Coqueiros

A Polícia Civil, por meio do do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu Marques Dias de Santana, de 21 anos, na manhã desta quarta-feira, 5, na Barra dos Coqueiros. Ele é acusado de matar um adolescente de 12 anos após uma discussão no dia 6 de novembro, na porta de um banco na Orla de Atalaia.

De acordo com o delegado Kassio Viana, após cometer o homicídio contra o adolescente e cometer três roubos, Max saiu da região do Aeroporto, onde morava, e mudou-se para região da Barra dos Coqueiros para não levantar suspeitas. Por meio das investigações do DHPP, do Disque-Denúncia e informações passadas pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e pela 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM), que já o investigavam por crimes de roubo a farmácias, o homem de 21 anos, foi preso com alguns pertences utilizados por ele durante os crimes.

“Encontramos dinheiro, provavelmente produto dos roubos, uma mochila que utilizava no dia que praticou o homicídio, e a bicicleta que ele estava no dia. A bicicleta, inclusive era preta com amarelo, mas quando encontramos ele já tinha pintado ela toda de preto para que a polícia não encontrasse. Encontramos o revólver utilizado no crime, apreendemos também uma faca que estava em poder dele e celulares, provavelmente fruto de roubos”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, Max não tinha nenhuma passagem pela polícia antes de cometer esses crimes. Sobre a motivação do crime, o acusado disse que fez isso por conta de uma suposta ameaça. No entanto, as investigações seguem para chegar até o real motivo. Já as investigações sobre os demais crimes que ele praticou naquela área do Santa Maria e Aruana seguirão.

Fonte e foto SSP