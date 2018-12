POLÍCIA DIVULGA FOTO DE PROCURADOS POR ASSASSINATO

05/12/18 - 16:26:20

A Polícia Civil de Estância elucidou o homicídio praticado contra Artur Alves Santos. O crime foi cometido em 23 de setembro, no bairro Alecrim, na cidade de Estância. Os autores foram identificados como Josuelmo de Jesus Santos, conhecido por “Milton”, de 36 anos, e Fernanda Viana dos Santos, 31.

Segundo o delegado regional Allan Faustino, após as investigações, foi apurado que a Josuelmo, a mando da companheira, Fernanda, disparou várias vezes contra a vítima, que tentou fugir, mas foi alcançada. A investigação apontou que o crime foi cometido por motivo fútil, por ter a vítima, quando caminhava em via pública, jogado uma pedra no telhado da casa do mencionado casal.

Após executar a vítima, Josuelmo ainda tentou, na mesma ocasião, contra a vida de uma mulher de 24 anos de idade, também a mando de Fernanda, alvejando-a com um disparo nas costas, tendo esta vítima sobrevivido Informações e denúncias sobre os acusados podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181; ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE.

SSP