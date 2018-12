PONTE DESABA APÓS FORTES CHUVAS EM PORTO DA FOLHA

05/12/18 - 14:52:00

Uma ponte desabou após fortes chuvas que caíram nos últimos dias no Povoado Ilha do Ouro, na zona rural do município de Porto da Folha, no Alto Sertão de Sergipe. A ponte, que foi construída recentemente, liga o povoado acima supracitado à uma localidade conhecida como “Lado de Cima”. Com a destruição do trajeto, o tráfego na localidade foi comprometido.

De acordo com informações de um morador da localidade, a ponte foi construída com o apoio da comunidade, dos proprietários de terras da região e da prefeitura municipal. Ainda segundo ele, a ponte fica há cerca de 200 metros do Rio São Francisco, onde o Riacho Capivara deságua. Felizmente, no momento do desabamento não havia ninguém sobre a estrutura.

Fonte e foto Pingou Notícias