SMTT recupera banheiros dos Terminais do DIA e Mercado

05/12/18 - 16:12:35

Para melhor atender os usuários do serviço de transporte público de Aracaju, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) fez um trabalho de manutenção e recuperação dos banheiros dos Terminais de Integração do Mercado e do DIA. Os banheiros receberam novos vasos sanitários, torneiras e portas. Além disso, as pichações foram retiradas. Os banheiros dos dois terminais já foram entregues à população e estão em pleno funcionamento.

“Foi feito um trabalho de recuperação e os banheiros já estão abertos. E estamos elaborando uma programação para também fazermos serviços de manutenção nos banheiros dos Terminais da Atalaia, Maracaju, Zona Oeste e Centro. Sabemos que a recuperação dos banheiros é uma grande demanda da população e estamos trabalhando para melhor atender os usuários do serviço”, disse o superintendente interino da SMTT, Renato Telles.

Ele conta ainda que, dentro do Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) está a reforma total dos terminais do D.I.A, da Atalaia e a construção de um novo Terminal do Mercado. “Os projetos para estes serviços estão em andamento. Um dos objetivos da Prefeitura é melhorar os terminais de integração e, consequentemente, a mobilidade urbana da cidade”, afirma.

Vandalismo

Um dos problemas que envolvem os banheiros dos terminais é a questão do vandalismo. A SMTT iniciou a recuperação dos banheiros do Terminal do DIA. no último sábado, 1º, e no domingo, 2, as novas tampas dos vasos sanitários e as torneiras foram furtadas.

“Os banheiros, infelizmente, são alvo constante de vandalismo. No Terminal do DIA, por exemplo, é a segunda recuperação que fazemos em um curto espaço de tempo. Pedimos as pessoas que se conscientizem e não façam esse tipo de ato que só prejudica a própria população”, alerta o coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho.

Foto: Ascom SMTT