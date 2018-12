TOBIAS COMPLETA A MARCA DE 18 MESES SEM HOMICÍDIOS DOLOSOS

05/12/18 - 18:22:19

Nesse dia 30 de novembro, a Polícia Militar, no município de Tobias Barreto, alcançou uma marca muito positiva em sua história recente. Há 1 ano e 6 meses era registrado o último caso de homicídio doloso, utilizando arma de fogo. O fato, ocorrido em 31 de maio de 2017, envolveu o jovem Samuel do Nascimento, mais conhecido por Chicão, de 22 anos, que, segundo a própria mãe, vinha sofrendo ameaças em virtude de seu envolvimento com o tráfico de drogas e foi morto a tiros no Bairro Pinheiro, em Tobias. De lá para cá, especificamente até a manhã desta quarta-feira, 5, nenhum outro episódio dessa natureza foi registrado.

A população tobiense associa o retrospecto dessa marca e de outras reduções de índices criminais ao surgimento do 11° Batalhão da PMSE e todo o trabalho conjunto entre o 11º BPM e a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Segundo o 11° Batalhão, ao longo dos seus 2 anos de existência, sob o comando do tenente-coronel Alexsandro Ribeiro, foram intensificadas as ações de polícia no município, resultando na prisão de 75 pessoas por tráfico de drogas, sendo 55 delas em 2017 e outras 20 até o mês de novembro deste ano. Em 2017, a PM recuperou 11 veículos roubados e elevou esse número para 16 até este momento de 2018. A Unidade apreendeu um total de 28 armas entre janeiro de 2017 e novembro de 2018, sendo tirada da sociedade quase uma arma por mês.

E, como consequência direta dessa intensificação e do trabalho conjunto com a Delegacia de Polícia Civil, o município alcançou seus maiores índices de redução de homicídio dolosos na história. De 2016, ano de criação do 11° Batalhão, para 2017, a redução desses crimes ficou em 75%, a melhor marca de todo o Estado de Sergipe, com a queda de 24 homicídios em 2016 para apenas seis em 2017, ou seja, 18 homicídios a menos, já no primeiro ano de criação do Batalhão.

Agora, Tobias Barreto saiu dos apurados 6 homicídios em 2017, para apenas três em 2018, reduzindo assim mais 50% de um ano para o outro.

O tenente-coronel Alexsandro Ribeiro, comandante do 11º BPM, falou sobre a marca alcançada nesse dia e os índices que vêm sendo reduzidos ao longo desses 2 anos. Ele destacou pontos importantes para a efetivação desses números, como por exemplo, o empenho do comandante-geral da PMSE, coronel Marcony Cabral Santos, em direcionar os recursos humanos (mais PMs) e materiais (mais viaturas e equipamentos) para um melhor desempenho da Polícia Militar na cidade e a parceria com a Polícia Civil, durante esse período. “Foram contribuições cruciais e hoje Tobias Barreto colhe resultados positivos na Segurança Pública e desfruta de total confiança e apoio da sociedade tobiense”, disse ele.

Outro fator importante, citado pelo comandante do Batalhão, é o trabalho social, dentro da filosofia de Polícia Comunitária, exercido pelos PMs do 11° Batalhão. Esse trabalho vai desde palestras em momentos cívicos, como a Semana da Pátria e o Dia do Soldado, aos Programas como o Proerd nas escolas públicas, o Projeto Caminhando com a Polícia Militar e eventos esportivos como a Corrida do Soldado e torneios de futebol, em que a sociedade e os policiais militares se aproximam, interagem e fortalecem vínculos essenciais à boa relação.

Com informações do 11° Batalhão da PMSE