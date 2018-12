Última edição do Cine Somese 2018 dá espaço a apresentações musicais

05/12/18 - 11:07:36

Com sucesso de público e regado a muita alegria e descontração e oferecendo o espaço aos estudantes de medicina para apresentações musicais, assim foi a última edição da 1ª temporada do Cine Somese deste ano promovida pela Sociedade Médica de Sergipe (Somese), nesta terça-feira, 4, na sede da Instituição.

Antes da exibição do filme ‘Cartas para Julieta’, do diretor Gary Winick, os alunos tiveram a oportunidade de mostrar seus talentos musicais e aprovaram a inovação. O Cine Somese tem sempre entrada gratuita com direito a pipoca e refrigerante, além de sorteio de filmes e livros.

Para o estudante do 5º período de medicina, Felipe Sant’Anna Aragão, que cantou e tocou violão, em meio a árdua vida acadêmica, na qual focam muito a parte clínica/científica acabam deixando um pouco de lado momentos de descontração com a arte. “Através do Cine Somese, encontramos um momento de lazer, arte, música e aprendizado, não só através dos debates em torno dos filmes, como também, na oportunidade de poder fazer música e contemplar os dons artísticos dos jovens acadêmicos”, destacou Felipe.

Rillary de Oliveira, aluna do 1º período de medicina, que tocou violino, agradece o espaço oferecido pela Somese para que os estudantes possam mostrar seu trabalho na área da musical. “Música é uma das coisas que mais gosto de fazer e pretendo participar mais vezes dessas apresentações e da próxima vez vou trazer uns amigos meus e vai ser muito legal”, enfatizou Rillary.

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, todas as exibições de filmes dessa primeira temporada foram sucesso de público e nós da Somese organizamos sempre com muito carinho. “Agradecemos aos alunos e a todos que prestigiaram o Cine Somese e que se surpreenderam pela escolha dos filmes e pelo ambiente acolhedor. Ano que vem voltaremos com esse projeto que é um momento ímpar para toda sociedade sergipana”, agradeceu o Dr. Aderval.

O Dr. Anselmo Fontes, que está à frente do Cine Somese destaca que o encerramento da primeira temporada foi repleta de apresentações musicais dos alunos e muito divertida. “Essa edição foi diferente porque trouxemos um filme de romance e demos um espaço para os estudantes mostrarem seus talentos musicais”, comentou Dr. Anselmo.

Sinopse do filme

Lançado em 2010, o longa conta a história de uma jovem chamada Sophie que em visita à cidade italiana de Verona com seu noivo ocupado, visita um muro onde os desiludidos deixam cartas para a trágica heroína de Shakespeare, Julieta Capuleto. Ao encontrar uma dessas cartas, de 1957, a jovem decide escrever à autora, Claire. Inspirada pela atitude de Sophie, Claire decide procurar por seu antigo amor.

Matéria e Foto: Ascom Somese