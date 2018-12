V Seminário Estadual de Arquitetura e Urbanismo celebra o Dia do Arquiteto

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) promove uma noite especial nesta sexta-feira, 07, às 17h no Del Mar Hotel. O V Seminário Estadual de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe traz o tema “Sustentabilidade” e é um encontro multidisciplinar entre os profissionais e estudantes da área de arquitetura e urbanismo, sociedade civil e áreas afins, com o objetivo de refletir e comemorar o dia do Arquiteto e Urbanista, celebrado em 15 de Dezembro, com várias atividades.

Dentre a programação, palestras, divulgação dos selecionados do 2º Prêmio de Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, apresentação dos resultados do Edital Athis de 2018 e homenagem ao arquiteto e urbanista.

Apresentação

O V Seminário Estadual de AU de Sergipe tem como tema, a “Sustentabilidade”, nas diferentes dimensões, no qual será abordado a sustentabilidade social, ambiental, econômica e cultura na produção da cidade e do edifício, considerando as recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU), para a Nova Agenda Urbana e os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável acordados por diversos países serem atingidos até 2030.

Apesar das incertezas que permeiam o nosso país, essas temáticas não podem sair da pauta de discussão. Propõe-se neste evento a multidisciplinaridade envolvendo questões téoricas e práticas no campo da sustentabilidade, para provocar a reflexão da concepção de uma arquitetura e urbanismo comprometida com o futuro comum da sociedade, e preocupada em construir assentamentos humanos com arquitetura de qualidade para todos. Assim teremos cidades mais inclusivas, justas, seguras, resilientes e sustentáveis.

Inscrições

As inscrições estão abertas e são limitadas. Para se inscrever envie e-mail para: eventos@cause.gov.br com nome completo, função / instituição.

O acesso ao V Seminário Estadual de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe se dá com a entrega de 2kg (dois quilos) de alimentos não perecíveis, exceto sal. O material arrecadado será doado para uma instituição a definir e divulgada em breve no site , exceto sal. O material arrecadado será doado para uma instituição a definir e divulgada em breve no site www.cause.gov.br . Será entregue certificado de participação.

Confira abaixo programação completa:

