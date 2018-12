Alunos da UNINASSAU participam de ação de cidadania em Aracaju

06/12/18 - 14:23:38

O evento de responsabilidade social aconteceu em parceria com SESI e MPE

Por Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju, através do curso de Odontologia, participou de várias ações de cidadania no Bairro Coqueiral, zona-norte da capital sergipana. O evento, que aconteceu no Centro de Excelência em Educação, Prof.ª Maria das Graças Azevedo Melo, contou com a parceria do Ministério Público e do Serviço Social da Indústria – SESI. As atividades foram realizadas no último dia 28 e contaram com o apoio dos estudantes.

A faculdade ofereceu à comunidade serviços de saúde bucal, com palestras e um “escovódromo”, onde os alunos ensinaram as crianças e adolescentes do bairro a cuidar dos dentes. O coordenador do curso de Odontologia da UNINASSAU Aracaju, Murilo Oliveira, destacou o compromisso dos estudantes. “Mesmo em dias de prova, os alunos não faltaram ao compromisso e efetuaram um trabalho maravilhoso junto à comunidade, que agradeceu”, ressaltou.

Ele também lembrou que eventos dessa natureza “sempre são realizados para que os alunos aprendam, na prática, como tratar os pacientes sem distinção e com responsabilidade”. O professor ainda anunciou que, em 2019, novos compromissos já estão firmados e devem ser assumidos e realizados com firmeza pelos alunos.

Diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman ressaltou que “os eventos de responsabilidade social são vistos como prioridade pela instituição e sempre estão voltados para o bem da comunidade em geral”.