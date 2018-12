EDUARDO DESTACA A DEFESA POR MELHORES SERVIÇOS DE SAÚDE

06/12/18 - 06:38:05

O senador Eduardo Amorim (PSDB-SE) destacou nesta quarta-feira (5), em discurso no Plenário, as suas principais defesas durante os oito anos de mandato no Senado Federal. Amorim rememorou suas lutas em favor da saúde, educação e, principalmente, dos serviços públicos com qualidade.

Eduardo afirmou que buscou atender as necessidades de todos os municípios sergipanos e que, para isso, desenvolveu em parceria com seus assessores um site detalhando todas as emendas para cada cidade. “Com o olhar atento ao meu estado destinei, durante meu mandato, emendas aos 75 municípios sergipanos independentemente da bandeira partidária, por acreditar que se legisla para as pessoas e por manter-me fiel aos meus valores éticos e princípios morais”, disse.

O senador disputou o governo de Sergipe em 2018, ele aproveitou para agradecer os votos que recebeu nas urnas. “Quero agradecer aos mais de 200 mil sergipanos que confiam em mim, em minha atuação no nosso parlamento e sabem da boa política que venho desenvolvendo ao longo desses anos no Congresso Nacional”, destacou Amorim ao completar que “a política entrou na minha vida como uma missão a ser cumprida com honestidade, dedicação e transparência”.

Em suas palavras, Eduardo disse que acredita que o protagonismo para as mudanças que o Brasil tanto precisa virão a médio prazo por intermédio do acesso à educação de qualidade, já que esta é um dos principais pilares para o desenvolvimento de uma nação. “Poderia listar inúmeras vantagens de um país que investe nessa área, mas vou citar apenas alguns exemplos: o aumento da renda das famílias, mais saúde, mais qualidade de vida, menos subemprego e principalmente, menos violência”, disse.

Defesas

Eduardo é um defensor nato da Reforma Tributária, a qual ele considera urgente. “É inquestionável que a cobrança de impostos no país, precisa ser mais racional, menos burocrática e trazer para a população uma taxa de retorno que seja compatível com a imensa carga tributária que nos é imposta”, explicou.

Foi por essa defesa, realizada em 2014, que o parlamentar sergipano recebeu a notícia de que havia sido indicado como o melhor senador do Brasil pelo ranking do Progresso – avaliação anual objetiva do desempenho de senadores e deputados feita por VEJA em parceria com o Núcleo de Estudos sobre o Congresso (Necon), do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj).

Assessoria de Imprensa