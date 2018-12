Deputado Samuel cobra do governador promoção post mortem para sd Claydson

06/12/18 - 08:11:32

Nesta quarta, dia 05, o deputado estadual e presidente da Comissão de Seguraça Pública da ALESE (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe), Capitão Samuel Alves Barreto, cobrou promoção post mortem para o soldado Claydson Cássio Domingos da Silva, que foi morto no último dia 04, em comfronto com marginais no bairro Mosqueiro.

A cobrança foi feita pelo parlamentar na ALESE, aduzindo que seria uma justa homenagem ao guerreiro que cumpriu sua missão em favor do bem e na defesa da sociedade.

Matéria do blog Espaço Militar