Edvaldo apresenta caminhões de coleta de lixo plotados com mensagem ambiental

06/12/18 - 14:55:41

A partir de agora, a população aracajuana vai se deparar com coletores de lixo, carregando uma importante mensagem de conscientização ambiental. O prefeito Edvaldo Nogueira apresentou a frota de caminhões que foi plotada com a frase e o desenho vencedores do concurso “Ser Criança”, na manhã desta quinta-feira, 6.

Fruto de uma parceria entre a Fundação Brasil Ecoar e a gestão municipal, através da Secretaria Municipal da Assistência Social e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), o concurso contou com o apoio da Torre Empreendimento e do Instituto Banese. A atividade envolveu crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos, assistidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos 16 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de Aracaju.

“Esse evento tem um significado muito especial. Primeiro pela ideia de despertar nas crianças e adolescentes o sentimento da necessidade da conscientização ambiental e segundo pela questão de poder levar, através dos caminhões de coleta de lixo, uma mensagem a todos os aracajuanos, que é do cuidado com a cidade. Esse concurso é, mais uma vez, a representação de que as parcerias firmadas pela Prefeitura são fundamentais para o trabalho de reconstrução da cidade. É um gesto singelo, mas que vai repercutir por muitos anos e que se transforma em um grande ato que fizemos com a Fundação Brasil Ecoar, com a Torre, Emsurb, Assistência Social e com o Instituto Banese”, destacou o prefeito.

Na ocasião, Edvaldo enfatizou que este tipo de ação serve como estímulo para a população colaborar com o desenvolvimento da capital. “O futuro está nas mãos dessas crianças e adolescentes que só precisam de uma oportunidade. Se dermos espaços para eles, certamente vão colocar a criatividade e espontaneidade para fora, como fizeram neste concurso. O nosso mérito foi pensar e executar o projeto. Toda a genialidade foi desses meninos, que foram estimulados e, a partir disso, colocaram suas potencialidades para fora. Não basta cuidar. É preciso abrir espaços para que se desenvolvam e se fortaleçam. E esse concurso é a prova. Construir um novo mundo é possível”, ressaltou.

Ao todo, foram plotados 31 caminhões com a frase “Para cuidar do planeta, precisamos antes cuidar da cidade”, elaborada por José Alberto Santos Júnior. A mensagem vem acompanhada pelo desenho criado por Wilames Kauã Souza Bonfim. Ambos são atendidos pelo Cras Maria José, localizado no bairro Coqueiral, zona Norte de Aracaju. Dos 31 veículos, 10 foram apresentados na solenidade.

“Os demais veículos já estão pela cidade, garantindo a coleta do resíduo domiciliar. Essa atividade está prevista dentro do lote1, do contrato da licitação. É uma iniciativa que cria no público infanto-juvenil, a cultura da limpeza urbana e do respeito ao meio ambiente. Além disso, busca ampliar, cada vez mais, a segregação dos resíduos para que a gente possa expandir a coleta seletiva, que está dentro dos projetos do Planejamento Estratégico, coordenados pela Emsurb. Tanto que os agentes de educação ambiental, que executam o trabalho pela cidade, também estão aqui. Hoje mostramos o resultado vivo do trabalho que foi realizado”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, Luiz Roberto Dantas.

O concurso

O concurso de desenhos e frases “Ser Criança” teve como objetivo incentivar o conhecimento de crianças e adolescentes sobre a importância do meio ambiente, por meio de atividades lúdicas. Esta foi a segunda edição do concurso, que teve início no dia 22 de agosto e resultado divulgado no dia 10 de outubro. Além de ter a frase e desenho aplicados em toda a frota de caminhões, os vencedores foram premiados com notebooks e uma viagem em família para Salvador, Bahia.

“Pela primeira vez estampamos o resultado do concurso nos caminhões de coleta de lixo. A ideia foi que a população pudesse ver o que as crianças e adolescentes da nossa cidade pensam sobre o meio ambiente e de que forma pretendem contribuir para o benefício de todos. Nossa equipe de educação ambiental realizou o trabalho lúdico durante 65 dias, em todos os Cras, chegando com grande êxito ao resultado final, que foi a arte que está estampada na frota”, explicou o presidente da Fundação Brasil Ecoar, José Araújo.

Dentro da proposta elaborada, os trabalhos foram divididos em duas categorias, sendo a de ‘desenho’ para crianças, com idade entre 6 a 11 anos, e ‘frases’ para adolescentes entre 12 e 17 anos. “Durante todo o ano trabalhamos essa temática com as crianças e adolescentes assistidos pelos nossos Cras, então essa parceria com a Fundação Brasil Ecoar veio como forma de fortalecimento. Foi através das oficinas realizadas que eles puderam refletir sobre seus desejos para a cidade e criar trabalhos tão bonitos”, enalteceu a secretária.

Para o ganhador do concurso na categoria ‘desenho’, Wilames Kauã Souza Bonfim, a exposição do seu trabalho é motivo de orgulho. “Estou muito feliz em ver meu desenho no caminhão. Eu quis mostrar que para o mundo estar limpo todo mundo precisa colaborar. E essa é o único jeito da nossa cidade se manter limpa”, disse.

O ganhador da categoria ‘frase’, José Alberto Santos Júnior, destacou que sua motivação foi a mesma. “Essa foi a minha ideia desde o primeiro momento. Pensei e logo escrevi, porque acredito que para cuidar do planeta, precisamos cuidar da nossa cidade. Esse é o nosso primeiro passo. Se a gente não suja a cidade não vai sujar o planeta”, refletiu.

Fonte e foto assessoria