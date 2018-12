EM AUDIÊNCIA,VEREADOR PEDE O REAJUSTE DO FUNCIONALISMO

06/12/18 - 05:10:35

Na audiência pública de apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2019), na tarde de hoje (dia 5), na Câmara de Vereadores, o vereador Jason Neto (PDT) solicitou que fosse inserido o reajuste de salários para os servidores. O orçamento previsto para 2019 é de R$ 2.382.816.600,00, que significa uma evolução de 2,57% em relação à arrecadação do ano atual.

“É preciso que coloquemos o reajuste salarial do funcionalismo, porque as perdas são grandes. O Brasil tem enfrentado uma crise, que tem resultado no aumento dos produtos, principalmente na composição alimentar, e isso provoca a redução no poder de compra dos servidores públicos. É justo que seja dado um reajuste aos que fazem com que a máquina funcione”, destacou Jason Neto.

O vereador parabenizou o avanço no pagamento dos precatórios, pagos dos anos de 2015, 2016 e 2017; e o pagamento regular dos servidores. “Mesmo com o momento de crise, o prefeito Edvaldo Nogueira conseguiu pagar 70% da dívida encontrada e tem efetuado o pagamento do funcionalismo dentro do mês trabalhado”, defendeu Jason Neto.

Outros pontos de críticas do vereador Jason são os valores de investimentos nas Secretarias do Turismo e na Secretaria de Esportes e Juventude. “São valores que poderiam ser bem maiores. Os esportes têm papéis importantes, principalmente na disciplina e na retirada de jovens do mundo das drogas. Já o turismo, é fonte geradora de renda, é um investimento que movimenta muitas frentes de trabalhos e muda a rotina das comunidades”, argumentou.

