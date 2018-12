EX-PREFEITO ZÉ NELSON ELOGIA A GESTÃO DE GILSON ANDRADE

06/12/18 - 16:05:16

Durante entrevista concedida na manhã desta quinta-feira, 06, ao programa Dia a Dia Notícias, na Marazul FM, o ex prefeito Estância, Zé Nelson, avaliou a gestão do prefeito Gilson Andrade e reconheceu seus méritos no que tange ao pagamento dos servidores.

“Ele tem se esforçado. Os pagamentos em dia, a gente vê que as coisas não são fáceis, mas eu vejo o esforço do prefeito”, destacou.

Desde que assumiu a gestão da prefeitura de Estância, o prefeito Gilson Andrade fez uma revolução administrativa, pagando milhões em dívidas herdadas da gestão anterior, recolhendo encargos que antes eram descontados dos servidores e não eram repassados ao INSS, bem como pagando aos fornecedores, bandas e a todos que viraram o ano de 2017 com valores a receber da gestão municipal.

Veja um resumo das principais ações da gestão no que se refere aos direitos dos trabalhadores:

√ reajuste do piso do magistério de 19%, em 2017, + 6,81%, em 2018;

√ gratificação por desempenho de 15% à Guarda Municipal;

√ auxílio uniforme à Guarda Municipal;

√ pagamento de 50% do décimo terceiro no mês de aniversário do servidor ( Este ano a segunda parcela será paga no dia 10 de dezembro, próxima segunda-feira);

√ reajuste de 10% no vale-alimentação;

√ reajuste de 9,5% para todos os servidores em 2017 e 3% em 2018;

√ pagamento das férias vencidas (antes não eram pagas);

√ instituição da mesa permanente de negociação com todos os sindicatos;

√ nivelamento por letra dos servidores que estavam em atraso;

√ salários pagos, rigorosamente, dentro do mês ou de forma antecipada a todos os servidores;

√ investimento contínuo na capacitação servidores das mais diversas áreas.

Segundo informações repassadas a redação do nosso portal, tantos outros avanços estão por vir para os trabalhadores, a exemplo do plano de cargos e salários da GME, que passou 4 anos engavetado na gestão anterior e que está em fase final para implantação.

Por: Pisca Jr – Diário Sergipano