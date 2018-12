GARIBALDE PROPÕE A CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL NO INTERIOR

Durante sessão plenária realizada na manhã de ontem (05), o deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB), apresentou indicações parlamentares de sua autoria sugerindo ao Governo do Estado, melhorias para os municípios Nossa Senhora de Lourdes e Porto da Folha.

Indicação nº 221/2018- sugere a construção de um posto policial no povoado Escurial, localizado no município de Nossa Senhora de Lourdes, considerando a importância econômica do povoado, bem como a situação precária em se encontra atualmente o posto policial do povoado, bem como o contingente de policiais locados no município não atender a demanda local, além de fazer fronteira com o estado vizinho- Alagoas, objetivando inibir ações de marginais e proporcionar mais segurança a população local.

Indicação nº 222/2018- solicita a viabilização da estrada que liga o povoado de Monte Santo a Rodovia que da acesso ao povoado de Ilha do Ouro e sede do município de Porto da Folha.

Em justificativa, Garibalde Mendonça informa que o pleito é de suma importância para a comunidade, uma vez que a estrada que liga o povoado de Monte Santo a Rodovia que da acesso a sede do município encontra-se em situação precária, incapaz de atender a demanda da população, no que tange ao escoamento de seus produtos, cuja atividade econômica da cidade se baseia na pecuária e agricultura, bem como ao atendimento do transporte escolar.

Ainda em favor do município de Porto da Folha, o deputado Garibalde também apresentou indicação n° 223/2018 propondo pavimentação asfáltica da Rodovia Manoel Gonçalves de Campos, conhecida também como Maneca Siriaco, que liga o povoado Lagoa da Volta a pista de acesso a sede do município, considerando que Porta da Folha é um grande produtor de milho.

