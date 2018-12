Inova Brasil realiza evento para arrecadar roupas, brinquedos e cestas básicas

06/12/18 - 09:13:24

O INOVA BRASIL Sergipe está com um evento nacional para o dia 16 de dezembro para arrecadar fundos: cestas básicas, roupas e brinquedos. A entrega será no dia dezesseis e todos poderão participar da entrega e escolheremos duas instituições ou mais para serem entregues os materiais. Participe, junte-se ao Instituto Inova Brasil.

No evento, haverá um lindo cofeebreak.

As doações podem ser entregues no Os Atalaias de Cristo, localizada na Rua desembargador Otávio Souza leite. N° 320, Atalaia Velha. (atrás do hotel Requinte. Próximo ao terminal.