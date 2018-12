Museu da Gente Sergipana recebe Prêmio Câmara Cascudo

06/12/18 - 09:38:05

Esta é a primeira edição do prêmio, e além de personalidade, instituições estão entre os seis dos dez indicados

O Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda será mais uma vez premiado em nível nacional. Após receber a Ordem do Mérito Cultural, maior honraria do Ministério da Cultura, o Museu será agraciado com a Comenda de Incentivo à Cultura Luís Câmara Cascudo, do Senado Federal. A premiação vai acontecer ainda este ano, no próximo dia 10, às 11h, em Brasília.

Esta é a primeira edição do prêmio, e além de personalidade, instituições estão entre os seis dos dez indicados. São pessoas e entidades que através de suas ações contribuem para manter vivas as tradições, culturas populares e histórias do país. Entre as instituições estão apenas o Museu da Gente Sergipana e a Câmara Brasileira do Livro. Entre as personalidades, os agraciados são Antônio Francisco Teixeira de Melo, Nelson da Rebeca, Nilson Rodrigues da Fonseca e Pedro Baião. Além disso, também serão homenageados, em memória, Romualdo Rosário da Costa (Moa do Katendê), João Carlos D’Ávila Paixão Côrtes e Deífilo Gurgel.

O Diretor Superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, destaca mais essa premiação em tão pouco tempo. ‘São dois prêmios de suma importância em um espaço curto de tempo. Já seremos homenageados na primeira edição desta premiação que carrega o nome de uma pessoa que escreveu, pesquisou e trabalhou com cultura popular, o que tem tudo a ver com o propósito do museu. Estamos muito satisfeitos por saber que o Museu da Gente Sergipana não é só um prédio que foi restaurado, mas que sete anos depois recebe duas premiações importantes pelo papel que cumpre na cultura de Sergipe’, disse o Diretor Superintendente.

Outras Premiações

O Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda já recebeu durante esses sete anos: ‘O Melhor da Arquitetura 2012’ na categoria Restauro, premiação inédita em Sergipe; ‘Atração do Ano’ pelo Guia Quatro Rodas Brasil de 2013; ‘Prêmio Rodrigo de Melo Franco Andrade’ na categoria Responsabilidade Social, concedido pelo Iphan; e o ‘Certificado de Excelência 2014’ do site TripAdvisor, no setor Hospitalidade ao Redor do Mundo.

Além dessas premiações, o Museu da Gente foi classificado entre os 10 melhores museus do Brasil segundo o Travellers? Choice Museus 2014. Em 2016, a Expedia, uma das maiores agências de viagens online do mundo, o indicou como um dos museus mais visitados no Brasil. E em 2018 o Museu foi classificado como o primeiro, dos cinco museus, mais visitados do Nordeste, segundo o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), recebeu a Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, e o Largo da Gente Sergipana, recebeu o prêmio ‘Destino Aracaju’.

Foto Marcelle Cristine