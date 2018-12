Itabaiana: prefeita Carminha Mendonça aumenta de 9 para 17 secretarias

06/12/18 - 15:04:47

A prefeita de Itabaiana, Carminha Mendonça, mesmo administrando sob efeito de liminar, aumentou de 9 para 17, o número de secretarias, provocando um aumento de mais de R$ 100 mil reais por mês de despesa para o município.

Ao contrário do que fez o governo do estado que extinguiu 7 secretarias, em Itabaiana, a prefeita em exercício, Carminha Mendonça aumentou. Na gestão do Prefeito Valmir de Francisquinho, que está afastado liminarmente do cargo, o município era administrado com apenas 9 secretarias.

As informações são de que os gastos com a criação das novas pastas irá representar um gasto de cerca de R$ 100 mil mês, sendo R$ 80 mil só com as novas secretarias. Isso acabou por chamar a atenção da população e mais de perto, dos vereadores da oposição.

Além do aumento das despesas do município, os nomes cotados para assumirem as novas pastas, tem, segundo informações, parentesco direto com a atual gestora, contrariando assim, a recomendação do Ministério Público Estadual, que emitiu orientação para que não cometesse nepotismo.

Segundo informações passadas por um servidor do município e que pediu para não ter o nome revelado, parentes próximos da prefeita ocupam cargos na administração, a exemplo de Andréa Mendonça, secretária de ação social (sobrinha), Fábio Mendonça secretário de Saúde (primo) Priscila Mendonça procuradora geral (filha).

Além da filha (Procuradora do município) sobrinha (secretaria de Desenvolvimento Social) sobrinho ( secretário da Saúde), ainda empregou a filha e o genro do vereador João Cândido, que também exercem cargos de secretários, a irmã do secretário de Comunicação, Alex Henrique (diretora de posto de saúde) e o assessor do também aliado, vereador José Roberto (Secretario).

Ainda segundo o servidor, “uma demonstração de loteamento de cargos, uma vez que, com exceção da sobrinha Andreia Reis Mendonça, os demais nunca tiveram qualquer experiência no serviço público, notadamente em cargos de primeiro escalão. Além de tudo Isso, Carminha ainda nomeou dois assessores da sua irmã, a deputada Maria Mendonça”, contou.

Munir Darrage