Prefeitura aumenta tarifas de ônibus para R$ 4,00 depois de estudos

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) informou, nesta quinta-feira (06) que, após os estudos realizados pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju e análise minuciosa da planilha de custos do transporte público, ficou estabelecido um reajuste de 14,2% da tarifa, elevando o seu valor para R$ 4,00

O novo valor da tarifa para o sistema de transporte coletivo de Aracaju e Região Metropolitana, que, geralmente, é modificado no início de cada ano, não era reajustado há um ano e três meses, por determinação do prefeito Edvaldo Nogueira.

Diante do aumento com insumos, em especial o combustível diesel, que cresceu 24,2% em relação a agosto de 2017, data do último reajuste da tarifa, não foi possível manter a tarifa nos valores atuais.

Vale destacar também que o valor do aumento é 47% menor do que o solicitado pelas empresas do setor, que pleitearam uma tarifa de R$ 4,44.

Assim, mais uma vez, a atual administração reafirma o seu compromisso com o cidadão, aplicando o menor percentual possível de reajuste, demonstrando equidade com o equilíbrio financeiro do sistema.

06/12/18 - 21:37:40