Samuel Alves levará repertório eclético para o Quinta Instrumental

Nesta quinta-feira, 6, quem sobe ao palco do Teatro João Costa, do Centro Cultural de Aracaju, é o músico Samuel Alves. Amante das artes, simpatizante da cultura pop e underground, fã dos hinos cristãos antigos e um completo apaixonado pela música, o artista promete um show eclético com canções arranjadas e autorais. O evento gratuito, realizado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), acontece às 20h.

O assessor técnico da Funcaju, Everson Vieira, explica que o projeto impulsiona a economia da cidade entregando o melhor do estilo musical. “O Quinta Instrumental é uma ação comemorada pela cena musical aracajuana, porque acaba trabalhando não só um nicho de mercado, mas toda uma cadeia produtiva eclipsada. E a população acaba tendo acesso a essa produção preciosíssima de artistas locais em sua maioria, e também de outros estados”.

O guitarrista, violonista, compositor e educador musical afirma que o Quinta Instrumental impulsiona o gênero musical no estado. “É emocionante participar de um projeto como esse, que colabora de forma positiva para manutenção do cenário musical em Sergipe. A música instrumental precisa desse apoio. Não há uma apresentação da qual você não saia preenchido com novas energias musicais”, comentou Samuel.

Sobre o show, o músico promete “música sincera de acordes meigos, outros tristonhos, outros mais alegres. Momento de respirar fundo e segurar as lágrimas, de sentir um alívio no peito, com um pouquinho de frevo, de baião, de pop, clássicos de Levino Ferreira, Luís Gonzaga, Angelino de Oliveira, Raul Sampaio, Fred Andrade, Mangabeiras, além de músicas autorais”.

