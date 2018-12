Semana Acadêmica do IFS – Campus Itabaiana será realizada de 10 a 14 de dezembro

Estão abertas as inscrições para a 1ª Semana Acadêmica do Instituto Federal de Sergipe – Campus Itabaiana. O evento será a reunião das jornadas de Informática e de Agronegócio, do Simpósio Sergipano de Logística, os quais já estão na terceira edição, e da Jornada Científico-cultural, que será realizada pela primeira vez. Os eventos acontecerão no auditório da instituição entre os dias 10 e 14 de dezembro.

A Semana Acadêmica terá início com a 1ª Jornada Científico-Cultural do Integrado (Joint). O evento contará com palestras, mesas-redondas, exposição musical, minicursos e oficinas sobre temas como Ética e Cidadania, Alergia e Intolerância Alimentar e Música. Em paralelo às atividades, acontecerá o Show de Talentos, no qual os alunos poderão se inscrever nas categorias Melhor Imitação ou Dublagem, Melhor Cantor ou Grupo Musical, Melhor Paródia ou Poesia e Melhor Desenho ou Pintura. Em paralelo à Joint, será realizado também o Simpósio Sergipano de Logística (Sislog).

As jornadas de Agronegócio e de Informática acontecerão nos dias 13 e 14. Na Jornada de Informática (Jorinfs), serão debatidos temas como Fake News e o Futuro da Tecnologia da Educação, além de ofertados minicursos sobre Arduíno Básico, Introdução a HTML 5 e CSS 3, Noções básicas de fibra ótica e Computação em Nuvem e Virtualização de Redes, por exemplo. Já a Jornada de Agronegócio (Joagro) tratará sobre Cooperativismo e Associativismo, Agroecologia, Sustentabilidade e Empreendedorismo. A programação será composta ainda por minicursos e oficinas.

Segundo José Rocha Filho, diretor geral do Campus Itabaiana, a Semana Acadêmica é a consolidação de três eventos que já eram realizados com extremo êxito e a inserção de mais uma jornada, que promete levar reflexões importantes para os estudantes do integrado. “Vamos realizar pela primeira vez na nova estrutura os eventos, o que acarretará em uma qualidade ainda maior. A programação foi composta com cuidado pelos organizadores com temas atuais, os quais contribuirão muito para a formação dos nossos estudantes”, pontua Rocha.

Para participar do evento, os interessados devem acessar o site de publicações do IFS (publicacoes.ifs.edu.br) e efetuar a sua inscrição.

