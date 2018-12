Seplog divulga lista de convocados para o PSS da Educação

A lista com cerca de 2.100 candidatos ao cargo de professor substituto foi publicada na edição nº 4049 , do Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 5. Também foi divulgado o cronograma que define os horários e o dia que cada candidato deverá fazer a entrega dos títulos e documentos informados no momento da inscrição. Esta é mais uma etapa do Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), simultaneamente com a Secretaria Municipal da Educação (Semed), cujo objetivo é a contratação de 200 professores substitutos de diversas áreas que deverão atuar nas unidades de ensino da capital.

De acordo com o Edital Nº03/2018 , nos dias 8 e 9 (sábado e domingo) de dezembro, os candidatos convocados deverão se dirigir ao Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos (sede da Prefeitura), localizado na rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42, no conjunto Costa e Silva, nos horários definidos no cronograma, onde será montada uma logística no sentido de recepcionar os documentos. “O nosso objetivo é proporcionar celeridade no atendimento aos candidatos e na aferição dos documentos apresentados por eles. Para que isso aconteça, contaremos com uma equipe de profissionais capacitados da Seplog e da Secretaria da Educação, para que tudo ocorra dentro do que foi projetado. Além destes, assim como aconteceu em outros Processos Seletivos, a Guarda Municipal também estará presente”, explicou o secretário da Seplog, Augusto Fábio Oliveira.

O resultado provisório do PSS para Professores Substitutos está previsto para ser publicado no dia 21 de dezembro, conforme calendário disposto no Edital Nº01/2018 . Após essa data, nos dias 26 e 27, acontece a etapa de heteroidentificação dos candidatos afrodescendentes (pretos e pardos), cujo resultado será publicado no dia 28. Ainda de acordo com o Edital Nº01/2018, o resultado final do certame acontece no dia 8 de janeiro de 2019.

Para saber se o seu nome está na lista de convocados clique aqui .