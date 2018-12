AQUIDABÃ: VIGILÂNCIA DESCOBRE ABATEDOURO CLANDESTINO

07/12/18 - 05:59:29

As Secretarias da Agricultura e Saúde, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar, atendendo as Recomendações do Ministério Público (MP), realizaram Rondas em possíveis locais de abate clandestino e obtiveram êxito, encontrando carnes e vísceras sem origem do local do abate, onde as mesmas foram destruídas.

Na última terça-feira, dia 04 de dezembro, o Ministério Público (MP), realizou uma audiência pública com marchantes e feirantes que comercializam carnes. Na audiência, estiveram presentes representantes de órgãos estaduais e municipais, com a finalidade de ser prestado esclarecimentos e orientações para adequação do abate e comercialização de carnes bovinas na feira livre de Aquidabã.

E, na manhã desta quinta-feira, dia 06/12, as Secretarias da Agricultura, Saúde e a Vigilância Sanitária, realizaram uma reunião para alinhar com os marchantes e comerciantes de carnes, as Recomendações determinadas pelo MP (Ministério Público).

Solicitamos a população em geral que denunciem o abate clandestino e não comprem carnes sem origem do abate.

Secretaria de Comunicação de Aquidabã