Belivaldo participa de autorização de recursos de quase R$ 20 milhões em SE

07/12/18 - 14:52:34

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) receberá R$ 1, 578 milhão para assistência de alta complexidade

O governador Belivaldo Chagas participou, na manhã desta sexta-feira (07), ao lado do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, da inauguração da nova sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe. Na ocasião, o ministro assinou Termos de Doações de Veículos Adaptados para o município de Aracaju que atenderão a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Centro De Integração Raio De Sol (Ciras) e a implantação de Academias da Saúde em Aracaju, Campo do Brito, Amparo de São Francisco, Arauá, Areia Branca, Carira, Cristinápolis, Frei Paulo, Gararu, Ilha das Flores, Japaratuba, Malhador, Monte Alegre, Muribeca, Pacatuba, Pirambu, Ribeirópolis, Aquidabã, Boquim, São Cristóvão e Rosário do Catete. Cada uma no valor de R$ 125 mil.

“Essa sede foi modernizada e melhor equipada para atender aos servidores do MS em Sergipe, que, junto com o Estado e municípios, trabalha e pensa a saúde para nosso povo. O ministro veio também assinar contratos para liberação de recursos. A população precisa de que nós, homens públicos, sempre que tivermos a oportunidade de assumirmos uma função, façamos algo em benefício da população. Occhi, enquanto secretário, presidente da Caixa Econômica, ministro da Saúde, ministro da Cidade sempre teve uma atenção especial para com o Sergipe”, disse Belivaldo.

De acordo com Occhi, os investimentos autorizados para Sergipe pelo Ministério da Saúde somam cerca de R$ 20 milhões. “São serviços que serão oferecidos e equipamentos que serão doados pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde. Nós também estamos entregando 32 academias de saúde para os municípios sergipanos, para que a população brasileira, a população de Sergipe possam ter um ambiente para fazer seu exercício físico diário ou semanal, acompanhado por um profissional da saúde, para que tenhamos ação preventiva de doenças. A nossa população precisa dessa oportunidade”, explicou.

O ministro ainda informou que os investimentos chegam ainda este ano ao estado. “Nós estamos liberando recursos e entregaremos estes veículos ainda este ano. Nos próximos dias, o presidente Michel Temer também vai anunciar mais mil veículos para combate a endemias e proteção para que a gente possa erradicar o mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E Sergipe vai ser contemplado nessa ação”, expôs.

Para o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, os recursos são importantes para oportunizar mais qualidade nos serviços prestados pelas prefeituras à população sergipana. “A Prefeitura de Aracaju, como outros municípios do estado, foram contemplados com essas verbas do governo federal, através do Ministério da Saúde. Estive em Brasília solicitando recursos para a cidade, o que está em análise, mas ficamos felizes com o ministro aqui”, ressaltou o prefeito da capital sergipana.

Mais investimentos

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) receberá R$ 1, 578 milhão para assistência de alta complexidade. As portarias autorizadas beneficiarão com recursos a Atenção Domiciliar e da Equipe Multiprofissional de Apoio (Emap) em Estância; Nossa senhora do Socorro, Capela, Cedro de São João, Porto da Folha, Itaporanga d’Ajuda, Aracaju, Poço Redondo, Poço Verde, Salgado e Tobias Barreto.

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde

A sede recebeu um moderno e amplo espaço, com estacionamento para servidores e usuários, dois pisos totalmente adaptados para a execução dos serviços e com acessibilidade plena.

“Aqui é uma sede da população brasileira, dos secretários municipais de Saúde, do secretário estadual de Saúde, das equipes de saúde do estado de Sergipe”, colocou o ministro.

Todas as obras para adequação, instalação da rede lógica e de ares-condicionados foram custeados pelo proprietário do imóvel, assim como a manutenção predial também ocorrerá, por cláusulas contratuais previamente definidas, a expensas do proprietário.

Foto Marcos Rodrigues