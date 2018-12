Dr. VALBERTO CONTINUA À FRENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE

07/12/18 - 12:41:45

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou na manhã desta sexta-feira (08), que o secretário de Estado da Saúde, Dr Valberto de Oliveira, continuará à frente da Secretaria de Estado da Saúde.

O anúncio foi feito pelo governador durante a solenidade de inauguração do novo núcleo estadual do Ministério da Saúde, acabando com as especulações em torno da sua permanência na pasta.