DUPLA É PRESA COM 20 KG DE FIOS DE COBRE FURTADOS NA BR 235

07/12/18 - 10:42:53

Policiais Rodoviários Federais detiveram nessa quinta-feira (06), dois homens pelo furto de fios de eletricidade. O flagrante aconteceu no km 4 da BR 235, no município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju.

A central de informações operacionais da PRF (C3R) recebeu uma denúncia, através do 191 (número de emergência da PRF), de que dois homens estavam no canteiro central da rodovia em atitude suspeita.

Os agentes federais foram até o local e encontraram os dois homens com mais de 20 quilos de fios de cobre, bem como ferramentas (picareta, serra de metal, enxada) utilizadas no furto. Os indivíduos disseram aos policiais que retiraram os fios de eletricidade para vendê-los por R$10 o quilo, em “ferros-velhos” da cidade.

A dupla foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, em Aracaju/SE.

Fonte: PRF/SE