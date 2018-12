EMBRAPA REALIZA O 2º LEILÃO DE OVINOS DE FREI PAULO, SERGIPE

07/12/18 - 13:47:24

A Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE) realiza, na quarta-feira, 19 de dezembro, o segundo e último leilão público de 2018 para venda de animais. O evento acontece a partir das 9h30 no Campo Experimental Pedro Arle, em Frei Paulo, no Agreste Central Sergipano, com oferta de lotes de ovinos.

Os animais da raça Santa Inês pertencem ao Núcleo de Conservação de Recursos Genéticos Animais da Embrapa, e serão oferecidos em 23 lotes sendo 12 de machos e 11 de fêmeas, totalizando 191 indivíduos.

Acesse aqui o edital do leilão, com lista detalhada dos lotes, especificações e valores. Veja aqui a localização do campo no Google Maps.

A modalidade é de maior lance por lote, e podem participar pessoas físicas e jurídicas. O credenciamento, com apresentação obrigatória de documento de identidade e CPF, será feito no local antes do início do leilão, e para isso a Comissão de Licitação da Embrapa recomenda que os participantes cheguem no máximo até 9 horas.

Será permitida a avaliação visual prévia dos animais no Campo Experimental Pedro Arle, localizado no Povoado Manuino, Fazenda Queimadas – Zona Rural, município de Frei Paulo/SE, nos dias 17 e 18, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30. A venda será feita à vista, e o arrematante fará o pagamento por Guia de Recolhimento da União (GRU), pagável em qualquer agência do Banco do Brasil.

O Licitante Arrematante terá o prazo de até cinco dias corridos, a contar da data da liberação, para retirar os bens arrematados.

SERVIÇO

O que: Leilão de bens semoventes (ovinos) da Embrapa Tabuleiros Costeiros

Quando: 19 de dezembro (quarta) – 9h30

Onde: Campo Experimental Pedro Arle, Povoado Manuino, Fazenda Queimadas – Zona Rural – Frei Paulo/SE

Edital: Dispnível neste link

Contatos: cpatc.compras@embrapa.br / (79) 4009-1356/1313

Foto assessoria

Por Saulo Coelho