Fábio faz apelo para que pais que exploram filhos sejam chamados à responsabilidade

07/12/18 - 07:52:21

Vereador denuncia que, dia e noite, crianças são obrigadas por adultos a pedirem esmolas no centro de Aracaju

O vereador Fábio Meireles (PPS) denunciou nesta quinta-feira (6), na tribuna da Câmara Municipal, a exploração de crianças, especialmente nesse período do ano, por pais, mães e outros adultos que deveriam protegê-las. Ele citou que na Praça, que fica ao fundo do Parlamento, bem como nas imediações do Palácio Museu, crianças de várias idades são expostas e obrigadas a pedir esmolas durante dia e noite, enquanto os adultos ficam à sombra, sentados, muitas vezes fazendo uso de álcool ou drogas.

“É um crime! É algo inadmissível e não podemos nos calar diante disso”, indignou-se o vereador, ao apelar aos órgãos competentes, como Conselhos Tutelares, Ministério Público e Secretaria de Ação Social para que adotem as medidas necessárias de modo a chama-los à responsabilidade. “É imprescindível defender e garantir os direitos dessas crianças. Elas não podem continuar sendo usadas”, disse o vereador, ao contar que tem ouvido relatos de transeuntes que têm se incomodado com a situação, mas se sentem impotentes para agir.

“Estamos expondo o problema na Câmara, que é a caixa de ressonância da sociedade, na expectativa de que algo seja feito e sejam garantidas a integridade e a dignidade dessas crianças. Expostas, como têm ficado, elas não crescerão saudáveis e terão o seu futuro comprometido”, afirmou Fábio. Para ele, faz-se necessário chamar o feito à ordem. “São crianças indefesas, jogadas à própria sorte e expostas a todo tipo de exploração”, reclamou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria