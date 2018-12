FÁBIO HENRIQUE CONVIDA GILSON ANDRADE PARA O PDT

07/12/18 - 11:25:59

O deputado Federal eleito Fábio Henrique (PDT) continua suas visitas pelos municípios sergipanos, colocando o mandato à disposição da população sergipana. A mais recente aconteceu na última quinta (dia 6), em Estância. Na conversa com o prefeito Gilson Andrade (PTC), foram apresentados os projetos do município que estão em tramitação em Brasília e sobre política. “Como o prefeito anunciou que está se desfiliando do PTC, nós o convidamos para que ele possa se filiar ao PDT para disputar a sua reeleição em Estância”, afirmou Fábio Henrique.

O deputado Federal eleito elogiou muito o trabalho sério e correto que vem sendo realizado pelo prefeito Gilson. “Ele tem sido uma das referências no Estado”, declarou. Fábio Henrique já esteve em diversos municípios sendo recebido pelos prefeitos, como aconteceu também em Aracaju, São Cristóvão, Itaporanga D’Ajuda e Riachuelo. “Esse é um momento de recompor e reforçar o partido, mas principalmente de conhecer as necessidades dos municípios para ajuda-los na Câmara Federal”, finalizou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria