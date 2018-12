Governador inaugura nova pavimentação da SE-331, em São Miguel do Aleixo

Através de investimentos do governo do Estado, via Departamento de Infraestrutura Rodoviária (DER) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), o governador entregou a restauração do pavimento da SE-331, no trecho entre o entroncamento da SE-175 e a sede municipal

O novo acesso ao município de São Miguel do Aleixo, no Agreste sergipano agradou a população e deu um novo visual à entrada da cidade. Com investimentos do governo do Estado, via Departamento de Infraestrutura Rodoviária (DER) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), o governador Belivaldo Chagas entregou, nesta quinta-feira (06), a restauração da pavimentação da SE-331, no trecho entre o entroncamento da SE-175 e a sede municipal. A obra, orçada em R$ 1.956.218,00, corresponde a 8,20 quilômetros de extensão, com duas pistas de rolamento e acostamentos, o que resulta em 54.400 metros quadrados de área asfaltada.

O governador afirmou que a questão da recuperação de estradas tem sido uma constante no governo, com o objetivo de diminuir o sofrimento da população que trafega pelo interior do estado. “Recebíamos muitas reclamações sobre esse pedaço de estrada aqui que liga a rodovia à cidade e conseguimos fazer uma recuperação muito boa. Foi um investimento de aproximadamente dois milhões e o objetivo é continuar trabalhando para que a gente possa recuperar outras rodovias existentes em Sergipe, afinal de contas, nós temos já mapeados cerca de quase 400 quilômetros de rodovias que precisamos fazer uma recuperação, no mínimo, como essa daqui, mas que resultaria num custo bastante elevado. Por isso, tivemos tentando recursos via financiamento da Caixa, porque precisaríamos de recursos de aproximadamente R$ 400 milhões de reais só para recuperar as nossas rodovias. Mas, é seguir em frente! Com o tempo a gente consegue resolver esses problemas”, destacou Belivaldo.

O prefeito de São Miguel do Aleixo, Everton Lima, agradeceu a obra e destacou a importância da recuperação da via.”Só tenho a agradecer ao governador Belivaldo por ter feito isso por nós. É uma rodovia que dá acesso a Nossa Senhora Aparecida, evitando danificar aos carros e evitando acidentes. Então, só temos a agradecer por todos de São Miguel de Aleixo e dizer que as portas do município estão abertas”, ressaltou.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Valmor Barbosa, o investimento não apenas valoriza a principal via de acesso à sede municipal, bem como oferece mobilidade e maior segurança para os veículos e motoristas que transitam pela região.”Essa obra é uma demanda antiga, um pedido de todos os prefeitos que passaram pela gestão municipal. É uma rodovia que há bastante tempo precisava dessa restauração, então o senhor governador viu a necessidade e autorizou de imediato a restauração dessa rodovia estadual. São quase R$ 2 milhões, com a rodovia sinalizada, que vai proporcionar conforto e segurança a todos os usuários”, afirmou Valmor.

População aprova

A moradora Maria Pereira, que reside na sede do município, reconhece que a a importância da restauração da rodovia. “Eu que moro aqui em frente a essa rodovia, gostei demais do resultado. Além de ser bom para quem chega e sai da cidade, valorizou aqui para os moradores”, complementou.

“O resultado ficou 100% bom. Não conheço uma pessoa que não tenha gostado, afinal a pista estava muito desgastada, causando alguns acidentes e quedas. Agora ficou bem melhor, com certeza”, destacou o aposentado José Santos.

Presenças

Estiveram presentes na inauguração o vice-prefeito de São Miguel do Aleixo, Gilton da Costa; a ex-prefeita de São Miguel do Aleixo, Selma de Mauro de Rocha; a prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Verônica Silva (Vera); os secretários de Comunicação, Sales Neto, e da Casa Civil, José Felizola; os presidente do DER/SE, Antônio Vasconcelos, além de vereadores de lideranças da região.

