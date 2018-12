Mesa Municipal de Gestão do Trabalho é instituída pela Assistência e representantes sindicais

07/12/18 - 05:54:44

A Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju instituiu, durante reunião com a presença de representantes sindicais e da gestão municipal, na tarde desta quinta-feira, 6, a Mesa Diretora da Gestão do Trabalho, que vai funcionar como um espaço de diálogo entre gestão e o trabalhador do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Com a instituição da mesa, a secretaria cumpre com mais um compromisso firmado durante a Conferência Municipal de Assistência Social, promovida no ano passado na capital sergipana, seguindo as recomendações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Participaram da reunião, que também teve como objetivo traçar as novas etapas do processo de consolidação da mesa, representantes dos sindicatos dos Assistentes Sociais do Estado de Sergipe; dos Trabalhadores em Socioeducação Do Estado de Sergipe (SINTS); e dos Psicólogos do Estado de Sergipe (SINPSI-SE), bem como a secretária municipal da Assistência Social, Rosane Cunha; a diretora da Diretoria de Gestão do Trabalho, Maria Luci da Silva; e a coordenadora da Diretoria de Gestão do Trabalho, Maria Socorro Lobato.

A secretária da Assistência Social, Rosane Cunha, considera o momento como um grande avanço. Para ela, com a mesa será possível estreitar ainda mais a relação entre o trabalhador e a gestão. “A instituição dessa mesa fortalecerá o diálogo entre os trabalhadores do Suas e a gestão municipal. Estamos sempre buscando dar uma atenção especial aos nossos profissionais. Então, enxergo esse dia como um grande avanço. Com essa mesa será possível entender melhor as demandas dos nossos trabalhadores e tentar buscar alternativas para atender as suas solicitações”, ressaltou.

De acordo com a coordenadora da Gestão do Trabalho da Assistência Social, Maria Socorro Lobato, a mesa funcionará como um espaço para discutir assuntos, a exemplo da melhoria das condições do trabalho e da educação permanente. “Nós acreditamos muito no processo de construção através do diálogo. Acreditamos que os vários pontos que serão trazidos para o espaço resultarão em medidas que irão favorecer, de maneira significativa, as condições de trabalho nas unidades da Assistência Social de Aracaju”, pontuou.

Para Ygor Machado, representantes dos trabalhadores do Suas, a instituição da mesa demonstra o compromisso da gestão com o trabalhador. “A gente entende que a gestão não evolui sem o trabalhador, ou seja, para que essa evolução aconteça é necessário que esse trabalhador seja valorizado. Com essa mesa, iremos dilogar sempre na perspectiva de estimular os nossos profissionais com o intuito de fortalecer as políticas públicas de assistência social”, reforçou.

Fotos: Pábulo Henry e Danillo França