“NÃO HÁ NEPOTISMO NA MINHA ADMINISTRAÇÃO”, DIZ CARMINHA

07/12/18 - 12:51:23

Em virtude de informações divulgadas na imprensa sergipana nos últimos dias sobre “práticas de nepotismo na atual administração municipal de Itabaiana”, a prefeitura esclarece que todas as informações veiculadas são inverídicas.

De acordo com o que foi publicado na imprensa, o Ministério Público Estadual de Sergipe– MPSE expediu recomendação à prefeita Carminha Mendonça “para que exonere todos os ocupantes de cargos comissionados, função de confiança ou gratificada, que tenham relação de parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o terceiro grau com a prefeita, vice-prefeito, secretários municipais, procurador-geral do município, chefe de Gabinete e vereadores.

A prefeitura de Itabaiana esclarece que a recomendação do Ministério Público é um ato normal de orientação a todos gestores no âmbito da esfera pública, e que cargos políticos secretários estão fora do alcance do nepotismo conforme a sumula vinculada 13 do Supremo Tribunal Federal – STF.

Diante da argumentação de criadores de factoides que tentam confundir a opinião pública, a prefeita Carminha Mendonça, baseada no que diz a lei, mais uma vez, esclarece que “não existe nepotismo na minha administração”.

Ascom prefeitura de Itabaiana