OPOSIÇÃO ESTÁ SE FORMANDO

07/12/18 - 01:02:01

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Só a partir do próximo ano que a oposição vai tentar se organizar em Sergipe. Hoje marca uma presença tímida – quase sem voz – através de poucos segmentos que sequer assumiram posição dentro da estrutura política nova. O momento naturalmente não é de iniciar bombardeio, em razão do início da administração, de um projeto de reforma que não foi posto em prática e de decisões que devem ser adotadas no decorrer do período e que podem suscitar criticas de acordo com a visão da nova oposição.

Embora dê para perceber que os adversários se diluíram depois do pleito, até em razão do insucesso nas urnas, um bloco de oposição deve nascer, ganhar musculatura e atuar em busca do Poder, que é o objetivo maior daqueles que não estão nele. Não há uma visão absoluta de quem conduza esse grupo oposicionista, mas o próprio Valadares Filho, que ficou sem mandato, deseja recuperar certo protagonismo político. Tanto que já está se movimentando para reunir novas lideranças e tentar a formação de uma estrutura jovem para se opor a Belivaldo Chagas.

De qualquer forma, sem precisar se aprofundar nessa teoria, um Governo atua melhor com uma oposição eficiente e até combativa, para que não se cometa excessos exatamente por falta de um contraponto vigilante. Até o momento, ninguém tem certeza de que estará no comando daqueles que se opõem à administração, porque há uma forte tendência de que a Assembleia esteja todos na turma do amém. Aliás, nesse ponto, o governador Belivaldo é hábil, porque sabe tratar todos os parlamentares, mesmo que se mostrem contrários ao seu projeto, de forma republicana.

E tem experiência de como fazer isso porque já esteve entre eles e foi líder da oposição.

Mas, há uma expectativa entre integrantes de partidos políticos, que a própria montagem da equipe de Governo poderá criar arestas na situação, em caso de alguma legenda se sentir desprezada. A aposta, inclusive, é de que o PT será o primeiro a gritar pelo tamanho da bancada que formou na Alese e no Congresso, levando em consideração a impetuosidade do senador eleito Rogério Carvalho.

Ele pode liderar esse movimento, afinal pensa em 2020 e em 2022. Anotem…

Não aconteceu nada

Fonte bem avisada do Governo disse, ontem, que não aconteceu na Adema qualquer nomeação irregular e não houve nada daquilo que se deu divulgação.

Se depender do governador Belivaldo Chagas, Gilvan Dias fica na Adema.

Fogo amigo em ação

Na Adema está bem aceso o “fogo amigo” contra o diretor presidente Gilvan Dias, com o objetivo de provocar sua exoneração. Isso já foi detectado…

Parte de pessoas que desejam ocupar o cargo.

Assembleia sem folga

Os deputados vão trabalhar muito até o recesso. Quarta-feira à noite foram enviados mais 11 projetos de lei do Executivo para análise e aprovação ou não.

Além de outros projetos de lei dos próprios parlamentares.

Vota tudo ata 6ª Feira

A Assembleia entra em recesso na sexta-feira 14 e terá que deixar todos os projetos definidos, já que não pode ficar nada para o próximo período legislativo.

A reforma administrativa do Governo será votada até quarta-feira.

Conselho a prefeitos

O radialista Fábio Rivera dá um conselho aos prefeitos via WhatsAp: “Se o seu município tem matadouro, feche enquanto é tempo”.

Refere-se a uma serie de ações do MP sobre funcionamento de matadouros.

Benedito e convenções

O vice-presidente regional do MDB, Benedito Figueiredo, disse que vai esperar as convenções e deixa o aviso: “leva quem ganhar”.

Benedito diz que não conversou sobre a nova eleição do partido.

Sempre foi protagonista

Benedito Figueiredo fala que sempre foi protagonista dentro do MDB, mas deixa bem claro que “sou um homem de diálogo”.

Benedito é presidente do Instituto Ulisses Guimarães.

Tudo leva a ser Fábio

Tudo leva a crer que o deputado federal Fábio Reis (MDB) será presidente regional do partido em Sergipe. Ele já tratou disso com Jackson Barreto e João Augusto Gama.

Terá conversa com Benedito, mas a tendência é renovar o comando da legenda.

Problema é previdência

Segundo o presidente do MDB, João Gama, o problema do Brasil e dos Estados está mesmo na Previdência, por falta de uma reforma que não prejudique o trabalhador.

– Os aumento para membros do Judiciário, do TCE e do Legislativo refletem nas aposentadorias no Estado, calcula.

Clóvis está na espera

O presidente regional do PPS, Clovis Silveira, está na espera do Congresso Nacional do partido, para mudança de nome, do estatuto e da estrutura partidária.

Qualquer decisão de Clóvis só depende do Congresso.

Ficará “Cidadania23”

PPS passará a ser chamado de “Cidadania23”, para deixar de fora a palavra Socialista, rejeitada por algumas legendas que vão se atrelar ao novo partido.

Roberto Freire não teria gostado disso.

Valadares não descarta

Deputado federal Valadares Filho (PSB) disse ontem que o cenário político do próximo ano é que vai dizer como ficará a oposição. Não fala sobre candidaturas.

– Mas sem descartar a possibilidade, destaca.

Com outras lideranças

Valadares Filho disse que está conversando com o pessoal do partido [PSB] e se mantém em contato com outras lideranças em todo o Estado.

Define a política como “a arte do diálogo”.

Fortalecer a oposição

– Para fortalecer a oposição – segundo o deputado Valadares Filho – temos que unir lideranças da nova geração e que não apoie o Governo.

O deputado vai tentar ampliar o bloco e atuar politicamente.

Encontro com Eduardo

Valadares Filho também teve um encontro com o senador Eduardo Amorim (PSDB) no Congresso e conversaram rapidamente, inclusive sobre o pleito anterior.

Ficaram de voltar a conversar e traçar novas ideias.

Escritório de Brasília

Informação é de setores do Governo: Belivaldo Chagas vai a Brasília na segunda-feira e conversa com um funcionário da Receita, que está lotado no Ministério da Fazenda.

Provavelmente será o chefe do Escritório de Sergipe em Brasília.

Razão da escolha

O funcionário da Receita é sergipano de Nossa Senhora da Glória, conhece bem Brasília e pode fazer um trabalho de representação mais eficiente pelo conhecimento que tem.

Além disso, já reside lá e não precisará está se deslocando para Aracaju.

João e camponeses

O deputado federal João Daniel (PT) participou, ontem à noite, em Simão Dias, de uma reunião com camponeses para tratar sobre um movimento em favor dos seus direitos.

As Ligas Camponesas firmaram posição nos anos 60 e 70 na Paraíba.

Notas

Bom também para Sergipe – Ontem, a Universidade Tiradentes deu mais um passo rumo ao ensino superior integrado com a tecnologia: foi reconhecida mundialmente pelo programa Universidade de Referência – Google for Education, iniciativa da Google que reconhece transformações culturais na educação superior.

0x0

Condecora policiais – Tempos de Bolsonaro: os policiais militares que salvaram uma idosa que havia sido feita refém por bandido foram condecorados no Rio de Janeiro. A cerimônia de reconhecimento pelo serviço dos policiais aconteceu na quarta-feira, mesmo dia em que a senhora ficou sob poder de um ladrão. O bandido foi morto.

0x0

Justiça atende ação popular – Justiça Federal de São Paulo concedeu liminar em ação popular que impede que o conselho de administração da Embraer tome qualquer decisão que permita a separação da área comercial da empresa para formar uma joint venture com a Boeing; decisão do juiz Victorio Giuzio Neto foi obtida na íntegra pela Reuters.

0x0

Condenação por associar nome – Homem é condenado pela 2ª turma do STF, a doar cestas básicas e fazer trabalho voluntário em uma instituição de caridade, após associar o nome do deputado federal Jean Wyllys PSOL-RJ, ao jogo do bicho. “É inadmissível o preconceito”, disse ministro Barroso.

0x0

Caminhoneiros podem parar – Segundo o Blog de Noblat, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, veta multa a quem descumprir tabela do frete e revolta caminhoneiros já começaram a articular em grupos de WhatsApp uma nova paralisação para o dia 10 de dezembro, próxima segunda-feira.

0x0

Palocci sobre filho de Lula – Segundo O Antagonista, em seu depoimento na Justiça Federal, Antonio Palocci deixou claro que o dinheiro repassado pelo lobista Mauro Marcondes a Luis Cláudio Lula da Silva teve origem em pagamento pela aprovação da Medida Provisória que beneficiou as montadoras Caoa e Mitsubishi.

Conversando

Parque iluminado – A Prefeitura de Aracaju entregou ontem o Parque da Sementeira iluminado para o Natal e ficará assim até janeiro.

Cresce camponeses – O movimento dos camponeses está crescendo no Nordeste, tendo todo o incentivo do Partido dos Trabalhadores.

Alguns prefeitos – O problema dos matadouros nos municípios ainda não foram solucionados e alguns prefeitos estão na relação do Ministério Público.

Toda equipe – Belivaldo Chagas praticamente já fez a indicação de secretários de sua cota pessoal, mas não deixará de intervir na formação de toda a equipe.

Redes sociais – O senador Valadares (PSB) evita contato com setores da imprensa e voltou a utilizar as redes sociais para dá informações pessoais.

Diplomação dos eleitos – Os deputados eleitos e reeleitos já estão se preparando para a diplomação, que ocorre na segunda-feira, dia 17.

Reuniões constantes – O senador eleito Alessandro Vieira tem participado de reuniões constantes em Brasília e em São Paulo. Trata do mandato.

Terá almoço – Deputados estaduais vão entrar em recesso com almoço de confraternização na próxima sexta-feira. Alguns não retornam mais a Alese.

Fortalece grupo – Deputado reeleito Laércio Oliveira (PP) está conversando com lideranças do interior e prefeitos para fortalecer seu grupo político.