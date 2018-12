Papai Noel dos ricos

07/12/18 - 08:10:33

Na calada da noite, o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) autorizou um exagerado reajuste de 14,2% para a passagem dos ônibus da Grande Aracaju. O presentão de Natal concedido aos abastados empresários sairá do bolso surrado dos passageiros que, a partir de domingo, vão pagar R$ 4 para serem transportados como sardinhas em latas velhas e fedorentas. Aliás, o prefeito tem se revelado um Papai Noel dos ricos, pois só faz gracinha a quem não precisa. Melhor exemplo disso foi o último Forró Caju, quando a Prefeitura pagou adiantado o cachê dos artistas de outros estados e deu um “beiço” nos forrozeiros sergipanos. E Edvaldo repete o mesquinho gesto agora, “pagando” antecipadamente com o reajuste da tarifa, a despesa que as empresas de ônibus terão para bancar parte do Réveillon de Aracaju. Com todo respeito, este prefeito é um comunista às avessas. Misericórdia!

Quem pode, pode

A Assembleia fez a festa de quem já ganha uma fortuna. Rapidamente, os deputados estaduais aprovaram um generoso reajuste salarial de 16% para eles próprios e para magistrados, promotores e procuradores de Justiça, conselheiros do Tribunal de Contas e defensores públicos. Com a “gracinha”, essa turma terá os vencimentos majorados dos atuais R$ 33 mil para R$ 39 mil. Enquanto isso, o sofrido servidor estadual – alguns ganhando um salário mínimo – está sem reajuste salarial há mais de cinco anos. Desconjuro!

Ele não!

De forma inusitada, a Assembleia retirou de pauta o projeto de resolução concedendo título de cidadão ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). De autoria do deputado capitão Samuel (PSL), a propositura desagradou vários parlamentares, tendo recebido votos contra na Comissão de Constituição e Justiça. Como a praxe no Legislativo é aprovar títulos de cidadania por unanimidade, a presidência optou em suspender a tramitação da matéria. Danou-se!

No perguntado

E quem vai ser sabatinado na Assembleia é o secretário de Segurança Pública, João Eloy. Proposto pelo deputado Georgeo Passos (Rede), o convite é para o manda chuva da SSP explicar sobre as elevadas diárias pagas aos policiais civis e delegados. Segundo denúncia do Jornal da Cidade, somente em 2018, este benefício já custou aos cofres públicos mais de R$ 2 milhões. Cruzes!

Na terrinha

E quem está em Aracaju é o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Veio inaugurar a nova sede do Núcleo Estadual do Ministério. Bem que Occhi poderia explicar o que pretende fazer para evitar que os médicos abandonem o Programa Saúde da Família para ocupar as vagas dos cubanos no “Mais Médico”. É o governo temerário descobrindo um santo para cobrir outro. Crendeuspai!

Casa nova

A Igreja Universal do Reino de Deus inaugura, neste domingo, sua nova sede, batizada de Cenáculo Aracaju. A festança será prestigiada pelo bispo Edir Macedo. Agora, os milhares de fiéis da Universal terão um amplo e aconchegante espaço para orar aos Céus, enquanto desembolsam as ofertas que fazem a alegria dos pastores. A igreja tem capacidade para 2,3 pessoas, estacionamento para 436 veículos e custou uma pequena fortuna. Pelo visto, essa história de fazer milagres está dando dinheiro por aqui. Homem, vôte!

Último dia

Os candidatos eleitos em Sergipe só têm até hoje para prestarem contas à Justiça Eleitoral. Quem não o fizer, não será diplomado no próximo dia 17. Esta decisão foi tomada pelo presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Diógenes Barreto. A festa da diplomação dos eleitos e suplentes está marcada para o próximo dia 17, o Teatro Atheneu, em Aracaju. Prestigie!

Conte outra!

O governo deveria premiar como voluntários do ano, Givaldo Dias e Eliane Cristina, irmãos do presidente da Adema, Gilvan Dias dos Santos. Os dois, segundo garante o mano-chefe, trabalhavam na estatal por amor, pois recusaram o “faz-me rir” do erário. Carrancudo, o Ministério Público de Sergipe confundiu o espírito voluntarioso com nepotismo e resolveu investigar o trio aboletado na Adema. Resultado: Por livre e espontânea pressão, Gilvan Dias exonerou os pupilos. Aff Maria!

Bola fora

Após visitar as instalações da Academia Sergipana de Letras (ASL), o deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC) postou nas redes sociais: “Acabo de visitar a Academia de Letras de Aracaju (ALA), a convite do seu presidente, José Anderson Nascimento”. Na verdade, o presidente da ALA é o acadêmico Francisco Diemerson e não Anderson. Este, inclusive, presenteou o desorientado Valdevan com um livro de sua autoria. Marminino!

Deu jacaré

Durante o “baculejo” no interior de um veículo, policiais rodoviários federais de Sergipe tomaram um baita susto: na mala do Corsa tinha um indócil filhote de jacaré da boca grande. Questionado sobre o inusitado passageiro, o dono do carro disse que se tratava de seu animalzinho de estimação. Como não tinha documento legalizando o transporte de animal silvestre, o motorista foi autuado por crime ambiental e levado, juntamente com o jacaré, para uma delegacia em Aracaju. Bem feito!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 26 de julho de 1919.

