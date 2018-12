PC DIVULGA VÍDEO DE FURTO A UM COMÉRCIO EM CANINDÉ

A ação aconteceu dia 2 de dezembro no centro da cidade

A Polícia Civil de Canindé de São Francisco investiga um furto a um estabelecimento comercial (loja que vende baterias), que aconteceu na madrugada do último domingo, 2. O crime aconteceu na avenida Ananias de Azevedo, centro de Canindé. Imagens cedidas por câmeras de segurança flagraram pelo menos duas pessoas envolvidas.

Na ação, os assaltantes levaram 47 baterias automotivas, um ar-condicionado e o carro da vítima, que já foi recuperado, mas o som do veículo da vítima também foi retirado.

As investigações estão sendo coordenadas pelo delegado Fábio Santana, que pede o auxílio da população para ajudar no reconhecimento dos indivíduos através do Disque Denúncia (181) da Polícia Civil.

Fonte e foto SSP