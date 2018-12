Protagonista! Gualberto vai da “Esquerda Operária” à direita mais conservadora!

Não se pode negar a história do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Francisco Gualberto (PT) junto aos movimentos sindicais, em defesa da classe trabalhadora. Foram anos de militância, de muitos enfrentamentos, de algumas conquistas e de outras derrotas. Talvez esta experiência, seus posicionamentos firmes e seu compromisso com a “Esquerda” tenham lhe conduzido ao posto de liderança de bancada naquele Poder. Desde 2007, diga-se de passagem, só não representou o governo na Casa quando decidiu se afastar daquela função.

Gualberto liderou os governos de Marcelo Déda (in memoriam), de Jackson Barreto (MDB) e agora representa a gestão de Belivaldo Chagas (PSD). Como tudo na vida, tem o bônus da atividade parlamentar, mas também teve que arcar com o ônus de se indispor com muitos daqueles trabalhadores que certamente estiveram ao seu lado, em outras lutas, teve que orientar o voto em quem não pensou no funcionalismo, em quem atrasou salários ou não concedeu reajustes. O petista viu a maioria das entidades de classe se distanciarem do seu mandato. É a regra do jogo…

Por vezes Gualberto teve que ouvir “piadas” das galerias, vaias, protestos, gritos e reclamações. Já foi aplaudido é verdade, mas sob forte ironia, em determinado momento. Alguns servidores já lhe deram as costas enquanto discursava e, ao longo da história, não há como negar o eterno “caso do facão”, envolvendo um sindicalista. Gualberto já travou fortes embates na tribuna da Alese com deputados como Augusto Bezerra e Venâncio Fonseca; na atual legislatura seu maior “calo” de longe tem sido o deputado Georgeo Passos (REDE).

Nessa quinta-feira (6), Gualberto “superou-se”: foi do militante mais determinado, fazendo lembrar seus tempos de luta pela Esquerda Operária, até mudar completamente de posição política, como se “mudasse de clube” ou “trocasse o uniforme” e veio para a “defensiva”, como líder governista, orientando o voto mais conservador à sua bancada, priorizando não mais o funcionalismo, o trabalhador, mas (quem diria) as elites mais “abastadas”, defendendo o reajuste salarial para os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por exemplo.

Logo magistrados e promotores que, por várias vezes, membros do Partido dos Trabalhadores acusam de terem “lado político”, de perseguirem os petistas, em especial, o ex-presidente Lula. Mas voltando à quinta-feira, logo cedo, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Gualberto negou-se a colocar em votação a indicação do deputado estadual Capitão Samuel (PSL) que concedia o Título de Cidadão Sergipano a ninguém mais do que o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Por “questões ideológicas”, o petista se retirou.

Foi substituído por Zezinho Guimarães (MDB) e só retornou após a concessão do título ter sido aprovada na CCJ por maioria. Poucas horas depois, já no plenário, durante a votação de projetos, Gualberto simplesmente “esqueceu” das lutas de classe, da defesa do servidor público, a “arraia-miúda”; naquele mesmo parlamento, mesmo sendo líder do governo, o petista teve a chance de, pelo menos, se retirar e “lavar as mãos”; não o fez, votou pelo aumento dos subsídios das classes mais conservadoras. Em síntese, foi o grande “protagonista” do dia. Provou que a política de várias “faces”. Uma delas é a conveniência…

Veja essa!

Por mais que Gualberto e a deputada Ana Lula (PT) tenham questões ideológicas, a concessão do Título de Cidadão Sergipano para Jair Bolsonaro vai muito além do que um gestor comum: estamos falando da maior autoridade do País a partir de 1º de janeiro próximo. Os petistas gostando ou não…

E essa!

É um direito democrático de ambos votarem contra a concessão do Título e até criticar o autor da proposta; agora, pelo “histórico” dos ex-presidentes que o País teve desde a redemocratização, Bolsonaro tem tudo para não ficar abaixo de nenhum deles. Pelo menos pode entrar e sair com as “mãos limpas”…

Eleição já acabou

Toda a confusão gerada para não conceder o Título de Cidadão Sergipano a Jair Bolsonaro vai muito além do aspecto ideológico: soa para muita gente como “choro de derrotado”, de alguém que não contava com a “resposta” da maioria da população e que, pelo visto, não sabe o que é democracia…

Vice não!

Alguns deputados confidenciaram que após a confusão sobre Bolsonaro, quando decidiu se retirar da sala ao colocar o projeto em votação, acham inviável a indicação de Gualberto para a vaga de vice-presidente da Casa, cargo que ele tem manifestado interesse nos bastidores. “Já pensou ele presidente?”, questionou um parlamentar.

Tem interesse

Outro deputado confessou para este colunista que tem compromisso com a manutenção de Luciano Bispo (MDB) na presidência, mas antecipou em absoluto sigilo: se o colega tiver qualquer problema que o impeça de disputar a vaga, vai colocar seu nome à disposição do governador. Acredita que pode ser o nome de “consenso”…

Luciano animado

Quem acompanha os trabalhos da Assembleia Legislativa, diariamente, tem percebido que o deputado Luciano Bispo tem aparecido mais “animado” em relação ao impasse que norteia seu mandato. Para os mais próximos há uma sensação de “otimismo” que pode ajudar o emedebista a “virar o jogo”. Vamos aguardar…

Deu o que falar

Repercutiu muito o comentário anterior sobre a relação do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), com o sindicato das Empresas de Ônibus (Setransp), que vai “financiar” o Reveillon da Orla no próximo dia 31. Tomara que não seja um “presente de grego” para a população…

Acorda MPE!

Por muito menos o Ministério Público Estadual já teria “apertado” os envolvidos se a situação fosse pelo interior. Já pensou como se comportaria o promotor da Comarca se a PPP (Parceria Público-Privada) fosse com um prefeito de cidade pequena? Se falar que os forrozeiros “tocaram” no Forró Caju e podem “dançar” no Reveillon…

Reveillon do Setransp

Dois informativos rápidos relacionados ao Setransp: primeiro que o prefeito Edvaldo Nogueira confirmou o reajuste da tarifa do transporte coletivo para R$ 4 a partir de domingo (9); o segundo aviso (ou retificação) é que o Reveillon do Setransp não se estenderá até às 4h44 da madruga, como colocado na coluna anterior, mas só até às 4 horas. Bom demais, né não?

“Bucha” para Belivaldo

Na quarta (5) o secretário da Fazenda revela um “déficit” nas contas do Executivo da ordem de R$ 400 milhões para 2019. O governador anuncia cortes de gastos anuais da ordem de R$ 10 milhões com comissionados e aí, no dia seguinte, desembargadores e procuradores de Justiça “ganham” um reajuste salarial que, por ano, vai impactar em mais de R$ 5 milhões na Previdência do Estado. Isso pode, galeguinho?

Secretariado I

Após confirmar Felizola para a Casa Civil e ratificar Sales Neto (Secom), João Eloy (SSP) e Josué Modesto (SEED), o governador ainda não tem a certeza sobre a continuidade ou não de Valmor Barbosa na Seinfra. Se de um lado trata-se de um bom técnico, do outro o “galeguinho” ainda não sinalizou para nada…

Secretariado II

Outra grande dúvida se deve à Saúde. Este colunista ratifica a informação postada anteriormente: Rogério Carvalho (PT) tem sim interesse em comandar a Pasta, que ir mais além do que o Ipes. Por questões políticas muita gente acha que a indicação do petista está “fora de cogitação”.

Exclusiva!

Falando no Ipes o caso é antigo, mas em meio a tantas investigações, já tem gente de olhos bem abertos para a relação do Instituto com algumas clínicas do Estado. A coisa é tão bem gerida que contempla empresários, políticos e advogados. O povo? Alguém tem que pagar a conta…

Nomeações da Adema

Em entrevista concedida à Rádio Xodó, nessa quinta-feira, o governador Belivaldo Chagas explicou a suposta denúncia de nepotismo dentro da Adema, envolvendo seu diretor-presidente, Gilvan Dias. As nomeações foram confirmadas dos irmãos do auxiliar e o equívoco foi reconhecido.

É voluntário ou escravo?

Agora o que mais chamou a atenção, por incrível que pareça, não foram as nomeações de parentes do diretor-presidente da Adema, mas sim a explicação: ambos trabalham no órgão, mas não recebem salários e não geraram nenhum prejuízo financeiro ao Estado. Como perguntar não ofende, esse é um caso típico de “trabalho voluntário” ou seria “trabalho escravo”? Eita lê lê!!!

Bomba!

Um político em Sergipe está prestes a ter problemas sérios com suas contas do passado. Seu nome “circula” muito, mas ele aparece pouco. Aparentemente tem trabalhado mais nos “bastidores”. Está esperando o tempo passar. Na certa apostando na “memória curta”. Pode ficar inelegível por conta de algumas “travessuras”…

Bananinhas

Dentro do Samu não se fala outra coisa: a presença de “bananinhas” (estudantes de Medicina e Enfermagem) dentro das viaturas durante o atendimento de ocorrências e sem qualquer vínculo empregatício. Dia desses houve um acidente grave na Avenida Rio de Janeiro, com uma viatura, e um desses “aprendizes” está lá dentro.

Alô Dr. Valberto!

Como perguntar não ofende jamais, senhor secretário da Saúde, em caso de um ferimento grave com um desses “bananinhas”, quem será responsabilizado? Estamos falando de uma ambulância ou um micro-ônibus? Além da equipe de resgate, do paciente e acompanhante, ainda há espaço para o “bananinha”? Já pensou se a turma da SMTT descobre isso? Sei não…

Occhi em Aracaju

O deputado federal André Moura (PSC) e o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, convidam a imprensa para, nesta sexta (7), às 7 horas, uma coletiva no saguão do Hotel Quality, em Aracaju. O ministro vem para a inauguração da nova sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe, em um moderno e amplo espaço, com estacionamento para servidores e usuários, dois pisos totalmente adaptados para a execução dos serviços e acessibilidade plena.

Mais veículos

Além disso, serão anunciadas a entrega de dois veículos do tipo Van para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e para o Centro De Integração Raio De Sol (Ciras) e a implantação de Academias da Saúde em Aracaju e outros municípios do interior sergipano com recursos viabilizados pelo deputado André Moura.

Eduardo Amorim

Por iniciativa do Grupo Mulheres de Peito, com apoio do senador Eduardo Amorim (PSDB), a unidade móvel do Hospital de Amor (Hospital do Câncer de Barretos) está na Praça de Eventos dos Mercados Centrais realizando exames de mamografia, visando a prevenção ao câncer de mama. A carreta ficará no local até esta sexta-feira (7) atendendo diariamente 46 pacientes, sendo 36 pré-cadastradas e 10 cadastradas in loco. O público-alvo são mulheres com idades entre 40 e 69 anos que não tenham feito o exame há pelo menos 1 ano.

Sheila Galba

“É a segunda vez que a gente promove esse evento. Com o apoio do senador Eduardo Amorim conseguimos mais uma vez a liberação para que a carreta do Hospital do Câncer de Barretos viesse para Aracaju e, durante esses quatro dias, atenda essas mulheres”, destacou Sheila Galba, integrante do Grupo Mulheres de Peito. “O diagnóstico precoce possibilita 98% de chances de cura do câncer”..

Abrahão Crispim

A Emsurb instalou uma placa na Antiga Rua “C”, localizada no Conjunto Augusto Franco, com o nome do vereador Abrahão Crispim de Souza. Sendo assim, uma das personalidades mais destacadas entre política sergipana (odontólogo, professor, bancário e ex-vereador), Abrahão Crispim (in memoriam), falecido em fevereiro de 2017, aos 69 anos, concede seu nome para uma das ruas na capital aracajuana. A alameda fica entre o restaurante “O Renatão” até a “Policlin”.

João Daniel I

O deputado federal João Daniel (PT) lamentou o aumento do número de brasileiros vivendo em situação de miséria extrema, abaixo da linha da pobreza. Segundo Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 2 milhões de pessoas passaram para baixo da linha da pobreza de 2016 para 2017, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

João Daniel II

“No dia em que o Governo Temer assumiu, este golpe continuado levou milhões de brasileiros à economia informal, à miséria. Na continuidade desse golpe com o Governo Temer e com Bolsonaro, vemos Ministérios que estão ligados às questões sociais sendo cortados, a exemplo do Ministério do Trabalho. Aprofunda-se a miséria e o desemprego neste país”, lamentou o parlamentar.

Maria do Carmo I

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) indicou o Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda para receber a Comenda de Incentivo à Cultura Luís da Câmara Cascudo, instituído pelo Senado Federal, em maio deste ano. A solenidade de entrega será no próximo dia 10, no Senado da República. “Esse reconhecimento de excelência na valorização e promoção da nossa cultura nos enche de orgulho e nos fortalece enquanto povo”, disse Maria, ressaltando que Sergipe tem um dos melhores e mais modernos museus do Brasil.

Maria do Carmo II

De acordo com a parlamentar democrata, o Museu da Gente Sergipana colecionou prêmios ao longo dos seus anos de funcionamento e fechará o ano com o reconhecimento de dois importantes prêmios: “a nossa Comenda Luís da Câmara Cascudo, instituída neste ano pelo Senado Federal, e a Ordem do Mérito Cultural 2018, honraria que recebeu recentemente do Ministério da Cultura”.

Maria do Carmo III

Maria ressaltou que o Museu, o primeiro interativo do Nordeste, tem atraído pessoas de toda a parte. “Desde sua inauguração já foram mais de 570 mil visitantes; além de mais de 155 mil estudantes sergipanos que puderam aprender sobre sua cultura, misturando técnicas criativas com alta tecnologia”, afirmou a senadora por Sergipe, lembrando que os agraciados para receber a comenda foram escolhidos no final do mês passado.

Dores sente dor!

Duas das principais ruas do município de Nossa Senhora das Dores estão destruídas! Após obras de esgotamento sanitário, na qual foram gastos milhões de reais, o que os cidadãos dorenses veem nas ruas é uma obra que trouxe mais ônus do que bônus para os moradores. “Ficou evidente a falta de qualidade no serviço prestado pela Construtora, causando transtorno para os moradores”, reclamou um deles.

Quem poderá nos defender?

“As ruas estão totalmente esburacadas, crateras foram formadas. A quem cobrar? Governo estadual/DESO? Prefeitura/Secretaria responsável? Celi? Os dorenses não sabem, mas sabem que algo deve ser feito, pois dinheiro público foi gasto nessa obra e que até então só é possível notar a péssima qualidade no serviço prestado”, desabafou o leitor.

Valadares I

Em mais um projeto que apresentado pelo senador Valadares, contra a corrupção, ele pediu aos novos senadores que trabalhem pela sua aprovação. “O projeto de minha autoria, que estabelece canais para que os cidadãos possam, voluntariamente, relatar suspeitas de irregularidades, de forma segura e sem riscos de retaliação”.

Valadares II

O texto, já em tramitação no Senado desde julho deste ano, estabelece normas de incentivo e proteção às pessoas – cidadão comum ou servidor público – que desejem denunciar à autoridade a ocorrência ou suspeita de irregularidades, no âmbito do setor público ou privado. “A intenção é garantir a segurança de quem denuncia e dar eficiência à checagem de informações relativas a desvios de recursos, improbidade administrativa, ou até mesmo ilícitos em andamento”.

Gilmar Carvalho I

O deputado estadual eleito Gilmar Carvalho (PSC) prestigiou, na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, a posse da vereadora Maria da Conceição Ferreira dos Santos (PDT), que assume após o então vereador José Hilton Vieira dos Santos, o Zé Hilton, perder os direitos políticos e ter o mandato extinto por ordem judicial.

Gilmar Carvalho II

Em discurso durante a sessão solene, o parlamentar parabenizou a nova vereadora e lembrou que “o Poder é apenas um instrumento para mudar pessoas para melhor. Ele não faz ninguém roubar, ser corrupto, ladrão ou desleal. Se Deus lhe permitiu chegar aqui, é porque Ele está dando a oportunidade para você dizer, não com palavras, mas com ações, que jamais vai deixar de ser a Conceição dos pobres, das pessoas que precisam por conta do vácuo do Poder Público. Se estivesse ao meu alcance lhe entregar todo o poder do mundo, eu entregaria, pois tenho certeza que continuará sendo a pessoa humilde e simples que eu conheço”.

Conceição da Millenium

Ao agradecer ao deputado, a vereadora Conceição da Millenium disse ter pela frente um grande desafio. “Eu cheguei para somar. O município é muito extenso e há muito por fazer. Tenham certeza que irei trabalhar duro para o povo de Socorro, para a minha comunidade”, disse Conceição.

Doe livros

Dando muito que falar uma campanha nas redes sociais estimulando que as pessoas comprem livros de presentes neste Natal, espalhando esse desejo, para manter este mercado aquecido após a recuperação judicial das editoras Cultura e Saraiva. É sim uma prova de amor a quem nos traz conhecimento: o livro. Desde já este colunista se soma à campanha!

22° Jipe Show

Aracaju será palco do 22° Jipe Show de Sergipe, o segundo maior evento offroad do Brasil, que acontece neste final de semana (de 7 a 9) com a participação de mais de 400 jipeiros. Durante a realização do Jipe Show acontecerá também a final do Campeonato Brasileiro de Rally 4×4 com a participação dos melhores pilotos do Brasil. “Não tenho duvidas de que mais uma vez Sergipe proporcionará a melhor final do Campeonato Brasileiro”, disse Kennedy Fonseca, presidente da FSA (Federação Sergipana de Automobilismo).

