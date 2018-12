Revista Somese chega a edição de número 150; lançamento será dia 12

07/12/18 - 09:45:57

No próximo dia 12 de dezembro, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) lançará a edição de número 150 da Revista Somese que se realizará na sede da concessionária Mardisa das 19h às 21h30, oferecendo um coquetel para os presentes.

A Revista Somese traz em suas páginas informações voltadas para a área da medicina abordando assuntos de uma forma leve e descontraída, além de apresentar ações realizadas pela Instituição.

De acordo com o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, nesse mundo tão digital, chegar a edição impressa de número 150 é um marco para o jornalismo sergipano. “A Revista Somese é feita com muita qualidade, jornalismo sério e com responsabilidade e aborda temas da área médica de uma maneira leve e convidativa para o leitor”, enfatizou Dr. Aderval.

Ascom Somese