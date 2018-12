UNIVERSAL INAUGURA COM EDIR MACEDO CENÁCULO DE ARACAJU

07/12/18 - 16:40:09

Nova sede da Igreja em Sergipe tem mais capacidade para 2,3 mil pessoas, 9.000 m² e tecnologia sustentável

Com a presença do Bispo Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus inaugura neste domingo, dia 09, o Cenáculo de Aracaju, com capacidade para 2.300 pessoas sentadas – mais que o dobro da lotação da atual sede da Universal em Sergipe. A Universal chegou Sergipe em 1982. A primeira igreja de Aracaju era bem pequena e tinha capacidade para acomodar apenas 120 pessoas. O novo Cenáculo tem 9.119 m² de área construída e está localizado no cruzamento de duas importantes avenidas da capital sergipana – Av. Adélia Franco com Av. Tancredo Neves – e fica ao lado do principal terminal de ônibus da cidade, o Terminal DIA, do Teatro Tobias Barreto e do Centro de Convenções. A obra foi iniciada em fevereiro de 2017 e foi concluída em apenas um ano e dez meses. A construção gerou 200 empregos diretos e 600 indiretos.

O Cenáculo de Aracaju utiliza modernas tecnologias sustentáveis para a economia de recursos ambientais: reaproveitamento da água pluvial para irrigação e alimentação de descargas dos sanitários; reservatório de contenção para o excesso da água pluvial não reaproveitada, diminuindo o impacto na drenagem urbana; piso permeável em toda a área externa, reduzindo também o impacto na drenagem urbana; luminárias LED, reduzindo o consumo final de energia; cobertura metálica com tratamento térmico, diminuindo a carga dos equipamentos de ar-condicionado; sistema de ar-condicionado com tecnologia de última geração, a VRF, que permite o controle automático de temperatura e com eficiência energética superior às demais tecnologias; e monitoramento de CO2, garantido uma excelente qualidade do ar e grande economia de energia.

O Cenáculo de Aracaju conta com estacionamento para 436 veículos. A Universal também executou melhorias no sistema viário do entorno do novo templo, indicadas pelas autoridades municipais: abertura de cruzamento, adequação dos passeios à norma de acessibilidade, retorno e rotatórias, readequação das pinturas e sinalização viária. O custo destas reformas ficou em R$ 270 mi. Áreas de apoio do Cenáculo de Aracaju; nove salas da Escola Bíblica Infantil (EBI); dois salões nobres, com capacidade para 447 pessoas; dois estúdios de rádio; estúdio de TV; e salas para atividades administrativas. Na inauguração, haverá duas reuniões especiais, conduzidas pelo Bispo Macedo, às 7h e às 9h30. A reunião das 18h será realizada pelo Bispo Marcus Silva.

Saiba mais sobre a Universal

Atualmente, a Igreja Universal do Reino de Deus possui 7 milhões de fiéis no Brasil. No restante do mundo, são cerca de 2,7 milhões de adeptos em mais de 120 países onde a igreja está instalada. Para acolher tanta gente, conta com 7.157 templos e catedrais no Brasil, instalados em todas as capitais e na quase totalidade dos municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. No exterior, são mais 3.285 igrejas.

Os programas sociais mantidos pela Universal são executados por 277 mil voluntários que emprestam seu tempo e conhecimento profissional para auxiliar 5 em cada 100 brasileiros, fornecendo encaminhamento profissional, aconselhamento jurídico, assistência social, apoio na luta contra o vício, exames clínicos, saúde, esporte, lazer, cultura, além de comida aos famintos e calor aos desabrigados.

Da UNIcom – Departamento de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Universal