ABERTAS INSCRIÇÕES PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2019 DO HUSE

08/12/18 - 05:45:33

A Fundação Estadual de Saúde (Funesa) abriu nesta sexta-feira (7) as inscrições para o Processo Seletivo de Residência Médica Huse 2019, que busca preencher as vagas do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE).

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 22 de dezembro através do site da Funesa. As provas acontecerão no dia 9 de janeiro de 2019, às 8h, na sede da Funesa, localizada na Travessa Basílio Rocha, 49, no Bairro Getúlio Vargas.

As especializações ofertas são: Cirurgia Básica; Clínica Médica; Cirurgia do Trauma; Neonatologia; e Pediatria.