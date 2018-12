Aplicativo Banese dispõe de nova funcionalidade

08/12/18 - 06:44:55

Clientes Banese já podem liberar cartão novo ou realizar o bloqueio do cartão antigo através do tablet ou celular

O aplicativo Banese para celular e tablet dispõe de uma nova funcionalidade. Criada dentro da estratégia do banco de facilitar cada vez mais a vida dos clientes da instituição, a novidade permite que o cliente Banese possa, através do aplicativo, liberar um cartão novo ou realizar o bloqueio de um cartão antigo por causa de algum imprevisto como perda ou roubo.

De acordo com o Banese, pelo aplicativo esse tipo de serviço pode ser feito de forma rápida, segura e de qualquer lugar, sem a necessidade de realizar ligações ou comparecer a uma agência ou caixa eletrônico para efetuar o procedimento.

O aplicativo Banese para celular e tablet está entre os aplicativos bancários mais bem avaliados do Brasil. De acordo com levantamento realizado no último mês de outubro, nas lojas de aplicativos das plataformas Android e iOS, numa escala de zero a 5 o Banese obteve 4,4 na loja Google Play e 4,7 no App Store – notas das maiores entre os principais bancos do país.

Fonte e foto assessoria