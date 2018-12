Vereadores reafirmam que servidores do Hospital estão sem receber há 2 meses

08/12/18 - 07:44:37

O vereador josé Carlos JJ usou a tribuna da Câmara de Laranjeiras nesta quinta-feira, (6) e rebateu as declarações da Prefeitura, através de nota pública, ao afirmar que não deve nada à Associação Beneficente hospital São João de Deus. Segundo o representante do legislativo municipal, a Prefeitura de Laranjeiras tem que comprovar essas declarações, coisa que não fez até o momento. Além disso, está faltando medicamentos e outros utensílios na unidade de saúde. Como também, a população está sofrendo com o atendimento precário.

“A nota pública emitida pela Prefeitura de Laranjeiras nessa quinta-feira, (6), não corresponde à verdade. Todos nós sabemos que a Associação Beneficente São João de Deus não recebeu os repasses financeiros dos meses de outubro e novembro. Por conta disso, os funcionários estão há dois meses sem receber seus vencimentos. Além disso, está faltando medicamentos, material básico para a manutenção da unidade e o atendimento está cada vez pior. Será que precisamos de intervenção como ocorreu no Hospital de Cirurgia em Aracaju?”, indagou o vereador JJ.

Ainda sobre este assunto, o vereador Adriano Carvalho declarou que no último dia 28 de novembro formalizou uma denúncia no Ministério Público Estadual (MPE). “A situação no Hospital está deplorável. Por isso, já formalizei uma denúncia, para que os representantes do judiciário, em Laranjeiras, tomem as providências necessárias. Não podemos admitir esse desmando e essa falta de humanidade que a Prefeitura vem fazendo com a população de Laranjeiras. Se a Prefeitura diz que não deve nada, então mande para esta casa os comprovantes de pagamento. Não manda, por que não está pago. Trabalhamos com a verdade e com responsabilidade, aliás, responsabilidade é o que prefeito Paulão parece não ter com a população e com os vereadores”, destacou Adriano.

Após o aparte do vereador Adriano, o vereador JJ ressaltou que a administração do Hospital também não fornece os dados solicitados. “Caros vereadores, o MPE precisa investigar não só a situação do Hospital de Laranjeiras, mas tantas outras supostas irregularidades que vem sendo cometidas nesta administração. Por menos motivos, outros gestores sergipanos foram afastados dos seus respectivos cargos, mas, talvez a situação de Laranjeiras seja ainda pior”, frisou o parlamentar.

Projetos de Lei e Emendas

Nesta quinta-feira, os vereadores apreciaram e votaram o Projeto de Lei nº 21/2018, de autoria do Executivo, que cria o Restaurante Popular Nossa Senhora de Lourdes, assim como as emendas modificativas a este PL. Por maioria, foi aprovada a Emenda Modificativa nº 01/2018, de autoria do vereador Adriano Carvalho, que propõe a produção e o envio para a câmara de relatórios mensais das atividades desenvolvidas pelo novo restaurante. Porém, a maioria reprovou a Emenda Modificativa nº 2/2018, também de autoria de Adriano Carvalho, que especifica os tipos de refeições a serem servidos diariamente, assim como, estabelece os dias e horários de funcionamento. “Se a prefeitura quer servir almoço, por quê não um sopão a noite também?”, Indagou o edil.

TDantas Comunicação/ASCOM CML