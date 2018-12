SAMUEL: CHEGA A SER RIDÍCULA A PRISÃO DO DEPUTADO ALAGOANO

09/12/18 - 09:05:22

A prisão do Cabo Bebeto, eleito deputado estadual por Alagoas com 31.573 votos, ficando na 12ª posição no ranking dos mais votados provocou uma onda de protestos de parlamentares militares em todo País.

O Comando Geral da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) decretou a prisão do deputado estadual eleito cabo Luiz Alberto Alves Teixeira, o cabo Bebeto (PSL-AL), por abandonar o posto e o serviço sem ordem superior em dois dias de trabalho. O decreto da prisão é de seis dias e foi divulgado nesta quinta-feira (6).

Neste final de semana, o deputado estadual capitão Samuel Barreto (PSL/SE) se mostrou indignado e revoltado com a prisão do colega de parlamento e de farda, afirmando que “chega ser ridículo a prisão de um Deputado Eleito por abandono do posto. No mínimo o comando geral deveria da condições do Militar eleito ter tempo de começar a formar seu gabinete, que com certeza será uma trincheira na defesa da instituição e da família militar alagoana”, disse Samuel.

Em tom de desabafo, capitão Samuel aconselha os militares alagoanos a se unirem e trabalharem juntos para avançar em suas conquistas. “Se unam, trabalhem juntos, porque ai conseguirão avançar, assim como avançamos em Sergipe”, disse.

Ao final, o deputado conta a experiência que teve enquanto parlamentar, quando teve dificuldades com o comandante anterior. Samuel diz que “essa falta de relacionamento e união interna dentro da corporação prejudica a todos. Já tive dificuldade de relacionamento no comando do coronel Iunes e com isso todos perderam”, explicou o deputado concluindo que “o relacionamento e união com comando do Cel Marcony trouxe dezenas de benefícios a família Militar sergipana”.

Munir Darrage