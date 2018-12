PASSAGEM DE ÔNIBUS DE R$ 4 PASSA A VALER A PARTIR DESTE DOMINGO

09/12/18 - 05:48:21

O novo valor da tarifa para o transporte público de Aracaju começa ser cobrado neste domingo (09) e passa de R$ 3,50 para R$ 4,00. O reajuste foi de 14,2%.

Após o anuncio do aumento da tarifa, a Prefeitura de Aracaju emitiu uma nota informando que o acréscimo foi necessário por conta do aumento com insumos.

O valor cobrado hoje nos coletivos é menor que o que foi pedido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), que era de R$ 4,44, alegando os constantes aumentos no preço do óleo diesel.