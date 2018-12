4ª edição da Cantata de Natal acontece nesta segunda-feira, dia 10

10/12/18 - 10:24:13

Nesta segunda- feira (10), a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) estará realizando a 4ª edição da Cantata de Natal. O evento acontecerá na praça Fausto Cardoso, em frente a Escola do Legislativo João de Seixas Dória, a partir das 17h30.

O evento, que já faz parte do calendário de Sergipe, tem o objetivo de aproximar a Casa Legislativa da população, bem como proporcionar a reflexão acerca do nascimento de Jesus, resgatando a fé, a esperança e o amor. Na Cantata de Natal terá apresentações da Orquestra Sinfônica de Itabaiana, do coral Alese- Corales, regido pelo pianista Joel Magalhães e da Companhia de Arte Alese.