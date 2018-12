ADELSON BARRETO ENVIA R$ 1 MI EM EMENDA PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

10/12/18 - 16:05:25

Aracaju será contemplada com uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 1 milhão para investimentos em infraestrutura. A informação foi confirmada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na manhã desta segunda-feira, 10, após reunião com o deputado federal Adelson Barreto, autor da emenda, realizada em seu gabinete.

“Mantendo essa tradição, o trabalho que iniciamos em 2017, o deputado Adelson, mais uma, vez, colocou uma emenda para Aracaju. Estou muito feliz com essa notícia dada pelo deputado, de que seremos beneficiados com uma emenda, de fundamental importância. Todo nosso esforço tem sido no sentido de buscar recursos para a nossa cidade, e contar com essa ajuda nos dá ainda mais fôlego para prosseguir trabalhando pelos aracajuanos, em especial os que mais precisam”, destacou o prefeito.

De acordo com o deputado federal, Adelson Barreto, a indicação de uma emenda parlamentar individual garante à capital sergipana a liberação dos recursos no próximo ano. “Diferente da emenda coletiva, a individual obriga a liberação, então a Prefeitura tem a segurança de que terá R$ 1 milhão para atender as pessoas mais necessitadas. É com muita alegria que, a exemplo de anos anteriores, estamos contemplando Aracaju com uma emenda. Já destinamos recursos para a Saúde, para a Infraestrutura e voltamos a colocar emenda para este setor, após conversa com o prefeito”, enfatizou o deputado.

Por Tirzah Braga

